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Польська фірма таємно возила елітні авто до Росії в обхід санкцій

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Польська фірма таємно возила елітні авто до Росії в обхід санкцій
Загальна вартість проданого товару перевищила 19 млн євро
фото ілюстративне

Податкова Польщі: транспортні засоби переправляли до РФ через Білорусь і там реєстрували

Сілезька компанія впродовж майже шести місяців 2023 року вивозила дорогі автомобілі й мотоцикл загальною вартістю понад 19 млн євро до Росії, порушуючи санкційне законодавство ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польське видання RMF24.

Як діяла схема

Працівники Сілезького митно-податкового управління в Катовіце перевірили одну з компаній Сілезького воєводства та встановили, що з 1 січня по 23 червня 2023 року вона продала за межі Євросоюзу 177 автомобілів і один мотоцикл. Транспортні засоби переправляли через Білорусь до Росії, де їх згодом реєстрували. Загальна вартість проданого таким чином товару перевищила 19 млн євро.

Після завершення перевірки начальник управління виніс рішення про накладення на фірму штрафу в 20 млн злотих – це максимальна санкція, передбачена законом.

«Управління застосувало максимальний розмір штрафу з огляду на масштаби схеми та усвідомлення підприємцем того, що товар зрештою потрапляє до російського клієнта», – повідомили представники Національної податкової адміністрації Польщі.

Яке законодавство порушено

Підприємець порушив заборону, встановлену Регламентом Ради ЄС від 31 липня 2014 року щодо обмежувальних заходів у зв'язку з діями Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні. Документ забороняє продаж, постачання або вивезення товарів розкоші фізичним чи юридичним особам у Росії.

Схема з перепродажем через треті країни – далеко не рідкість у ЄС. Раніше американську компанію Eleview викрили на постачанні технологій до РФ в обхід санкцій через Казахстан і Фінляндію на кілька мільйонів доларів. Британські регулятори оштрафували «дочку» Apple за перерахування коштів підсанкційній російській стрімінговій платформі.

Нагадаємо, ЄС із початку повномасштабного вторгнення запровадив уже понад двадцять пакетів санкцій проти Росії, які серед іншого забороняють постачання до РФ товарів розкоші та продукції подвійного призначення. Схеми обходу через треті країни лишаються однією з головних проблем у правозастосуванні цих обмежень.

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Теги: Білорусь росія Польща санкції Казахстан машини Apple мотоцикл

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