Міноборони посилить ЗСУ електромотоциклами українського виробництва

Командування ЗСУ планує залучати «Штурмових вовків» для виконання широкого спектра місій

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ новітній вітчизняний електромотоцикл Wolfstorm, який отримав промовисту назву «Штурмовий вовк». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Цей швидкісний та маневрений транспортний засіб розроблений спеціально під запити піхотних та розвідувальних підрозділів, поєднуючи в собі прохідність класичного кросового байка та повну непомітність для ворожих тепловізорів.

Український електромотоцикл Wolfstorm створювався з нуля з урахуванням жорстких вимог реальних бойових дій. Його сконструйовано за технологічною схемою mid drive – електродвигун розташований точно по центру рами. Така архітектура вважається найбільш оптимальною для експлуатації в умовах повного бездоріжжя та складного рельєфу.

Центральне розташування мотора забезпечує ідеальний розподіл ваги, низький центр ваги та природне балансування під час руху. Завдяки цьому водій упевнено почувається на крутих пагорбах, піщаних кучугурах та розбитій гусеничною технікою пересіченій місцевості.

Попри компактні габарити, «Штурмовий вовк» має серйозні експлуатаційні параметри, адаптовані під фронтову логістику.

Тактико-технічні характеристики електромотоцикла Wolfstorm:

Власна вага: 105 кг;

Потужність двигуна: 8 кВт (ланцюговий привід на заднє колесо з наявністю задньої передачі);

Максимальна швидкість: до 80 км/год;

Запас ходу на одному заряді: 100 км;

Вантажопідйомність: 200 кг (розрахований на двох бійців у повному бойовому спорядженні);

Час повної зарядки: 4 год від стандартної мережі (або мобільної зарядної станції). Окрім цього, реалізована функція миттєвої заміни акумулятора «в полі», що дозволяє не втрачати час на очікування біля розетки.

Донедавна українські захисники масово використовували на ліній зіткнення звичайні китайські або європейські ендуро-мотоцикли. Проте Wolfstorm має перед ними низку революційних переваг:

Повна безшумність та відсутність теплового сліду. Двигун не видає гучних звуків і не нагрівається, що робить мотоцикл невидимим для ворожих систем акустичного моніторингу та тепловізійних каналів розвідувальних БпЛА.

Миттєва готовність до старту. Електробайк не потребує прогріву двигуна чи складних підготовчих маніпуляцій – рух починається миттєво після повороту ручки акселератора.

Живучість та невибагливість. Модульна конструкція має високий рівень захисту від вологи, пилу та критичних перепадів температур. Електрична силова установка має значно більший ресурс запчастин і мінімальні експлуатаційні витрати порівняно з примхливими Двз.

Сьогодні легкі мотоцикли є другим за затребуваністю видом транспорту на передовій після повнопривідних пікапів. Вони незамінні в умовах, коли дороги повністю прострілюються ворогом, а логістику доводиться здійснювати вузькими лісосмугами та стежками.

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