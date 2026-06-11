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Mercedes-Benz розробить антидронову систему для захисту України

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Mercedes-Benz розробить антидронову систему для захисту України
Позашляховик Mercedes-Benz G-Class – основна платформа системи Drone Defender
фото ілюстративне

Tytan Technologies: стартап із Мюнхена вже постачає дрони-перехоплювачі ЗСУ і виходить на новий рівень

Mercedes-Benz оголосив про стратегічне партнерство з мюнхенським стартапом Tytan Technologies для створення мобільної антидронової системи Drone Defender – на базі позашляховиків G-Class та фургонів Sprinter. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Der Spiegel.

Що таке Drone Defender і як він працює

Відповідний меморандум сторони підписали 10 червня на Міжнародній авіакосмічній виставці ILA в Берліні. Система Drone Defender передбачає оснащення автомобілів G-Class радарами, сенсорами та пусковими установками для запуску дронів-перехоплювачів Tytan. Безпілотники здатні автономно наводитися на цілі та знищувати ворожі БпЛА просто у повітрі.

Mercedes-Benz розробить антидронову систему для захисту України фото 1

Паралельно фургони Mercedes-Benz Sprinter отримають функцію мобільних командних пунктів: з них оператори керуватимуть групою машин-перехоплювачів. Передбачено також варіант зі стаціонарним розгортанням – озброєння можна знімати з автомобіля і встановлювати безпосередньо на позиції.

Mercedes-Benz розробить антидронову систему для захисту України фото 2

Для Німеччини і зони бойових дій

Основним завданням системи є захист критичної інфраструктури Німеччини – аеропортів та стратегічних об'єктів, над якими упродовж кількох років фіксують несанкціоновані польоти безпілотників. Водночас Der Spiegel зазначає, що Drone Defender можна використовувати безпосередньо в зоні бойових дій.

Хто такий Tytan Technologies

Стартап Tytan Technologies заснували у 2023 році випускники Мюнхенського технічного університету Балаш Надь і Батухан Юмуртаджі. Компанія спеціалізується на дронах-перехоплювачах і вже постачає свою продукцію Збройним силам України, де вони тестуються разом з українськими військовими.

У лютому 2026 року Tytan завершив загальноєвропейський раунд фінансування на 30 млн євро – головними інвесторами стали оборонний фонд Armira та Інвестиційний фонд НАТО. Загальний обсяг залучених стартапом коштів сягнув 46 млн євро. Ці гроші спрямують на масштабування виробництва та розробку зенітних безпілотників на базі штучного інтелекту. За планами компанії, цього літа в Мюнхені запрацює новий завод із потужністю до 3000 дронів на місяць до кінця року.

Партнерство Mercedes і Tytan Technologies – ще один приклад того, як традиційна автомобільна промисловість Німеччини входить у військово-промисловий комплекс на тлі кризи, що пов'язана з конкуренцією з боку китайських виробників. Раніше Tytan також підписав меморандум із оборонним концерном Hensoldt для інтеграції власних безпілотників із радарними системами компанії.

Нагадаємо, з початку 2026 року українські сили оборони отримали вдвічі більше дронів-перехоплювачів, ніж за весь попередній рік. За словами міністра оборони Михайла Федорова, перехоплювачі довели свою ефективність у бойових умовах і стали ключовим елементом захисту українського неба: лише у березні вони знищили понад 33 тисячі ворожих безпілотників.

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Теги: автопром Німеччина гроші Меморандум промисловість завод фінансування озброєння Mercedes

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