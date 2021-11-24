Водіям розказали, на яких автомобілях найчастіше скручують пробіг

Експерти назвали найпопулярніші моделі автомобілів, на яких скручують пробіг

Найчастіше шахраї скручують пробіг на автомобілях німецьких марок. Про це свідчить дослідження Carvertical, сервісу, який спеціалізується на перевірці вживаних автомобілів.

Щоб скласти рейтинг, компанія проаналізувала понад 700 тис. звітів про історію вживаних автомобілів, створених у період з листопада 2020 року по листопад 2021 року.

Було проаналізовано 18 автомобільних ринків, включаючи Україну, США та найпопулярніші серед українських імпортерів вживаних автомобілів країни Європи.

Дослідження показало, що улюбленим автомобілем шахраїв, які скручують пробіг, є «заряджений» німецький BMW M5. В цілому ж, як зазначив Матас Бузеліс, автомобільний експерт Carvertical, автомобілі BMW домінують у списку.

«Половину списку топ-10 займають автомобілі цього виробника. Це корелює з попитом на вживані автомобілі BMW на різних ринках», – відзначає Бузеліс.

Джерело: carVertical

Друге і третє місця в списку посідають BMW 7-ї серії та Subaru Outback.

Audi A8 займає п'яте місце у цьому рейтингу, тоді як його більш спортивний побратим, A7, знаходиться на десятому місці рейтингу автомобілів зі скрученим пробігом.

Бузеліс пояснює, що «відкат» одометра є відносно дешевим і простим процесом, який надає додатковий заробіток недобросовісним дилерам.

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