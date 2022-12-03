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Тисячі водіїв в Україні «шпигують» на користь РФ: дані експертів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Тисячі водіїв в Україні «шпигують» на користь РФ: дані експертів
Російські додатки-автонавігатори в мобільних телефонах водіїв залишилися
фото з відкритих джерел

Тисячі водіїв досі користуються програмами-«розвідниками»

Сотні тисяч водіїв в Україні допомагають «шпигувати» Росії, збирати дані про переміщення, зокрема військових та працівників критичної інфраструктури, коли використовують російські додатки-навігатори. Найбільше таких користувачів — у великих українських містах. Про це розповів в ефірі марафону Суспільного радник голови ГС «Асоціація відповідальних перевізників» з питань законодавства Олександр Дяченко.

Організація давно займається проблемами ринку таксі. «Свого часу виганяли з України «Яндекс. Таксі». Нещодавнє опитування водіїв показало, що додатки-автонавігатори в мобільних телефонах водіїв залишилися. Це не тільки водії таксі, це й просто водії автомобілів, кур’єри. Якщо брати в перерахунку на загальну кількість авто користувачів в Україні, мова йде про десятки, а, можливо, й сотні тисяч водіїв, які мають в своїх телефонах отакі програми-«розвідники», – сказав Дяченко.

Він зазначив, що це стосується двох програм: «Яндекс. Карти» і 2GIS, які прокладають маршрут містом.

«Найбільше користувачів у великих містах: Києві, Харкові, Одесі. Ця програма знає, де знаходиться яка адреса, яке підприємство і, що найгірше, ваші персональні дані. Тобто, якщо якесь стратегічне підприємство або оборонний колектив змінив адресу перебування, але у ворога умовно є контакти користувача, і він точно знає, що він там працює, то дуже легко за рахунок обробки інформації з таких автонавігаторів дізнатися, де зараз цей колектив працює, куди на роботу їздить працівник критичної інфраструктури, військовий, як рухаються військові волонтери», – розповів Дяченко.

Він пояснив, що за російським законодавством всі такі компанії внесені суб’єктом до реєстру інформаційної діяльності, і вони зобов'язані передавати всю наявну у них інформацію органам безпеки РФ. Таким чином, українські водії регулярно «звітують» в Росію про те, яка ситуація на дорогах і де хто працює.

«Асоціація відповідальних перевізників» звернулася до РНБО, Мінцифри. «І зараз вони просять магазини додатків App Store, Google Play обмежити доступ цих додатків на територію України, щоб їх не можна було завантажити. Але цього недостатньо. Є багато користувачів, які їх уже мають і використовують. Але ці додатки не працюють в Україні без VPN сервісів. Якщо люди вимкнуть VPN і видалять додатки, то вже рівень небезпеки буде знищено. Навіть без активних дій держави. Але це треба зробити», – розповів радник голови ГС «Асоціація відповідальних перевізників».

Він пояснив, що коли людина встановлює в мобільний телефон будь-який додаток, вона має розуміти, що дає доступ до особистої інформації, яка згодом може бути використана.

Теги: Україна росія війна автомобіль водій

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