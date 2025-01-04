Дорожні камери почали фіксувати відсутність автострахування? Поліція роз'яснила

Дорожні камери не виписують штрафи за відсутність страхового поліса на авто

Інформація про нібито початок фіксації та штрафи на водіїв за відсутність страхування в автоматичному режимі не відповідає дійсності. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Увага! Мережею шириться інформація про нібито початок фіксації та штрафи на водіїв за відсутність «страховки» в автоматичному режимі. Ця інформація не відповідає дійсності і ось чому», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі немає законодавчих підстав для застосування системи автофіксації щодо саме цього правопорушення.

«Потрібні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють це питання, де потрібно передбачити можливість фіксації саме цього правопорушення», – зазначив посадовець.

Більше того, зазначається, що система автофіксації поки що технічно не адаптована для фіксації цього порушення. – «Це питання буде опрацьовуватись як технічно, так і нормативно, і про початок фіксації такого виду правопорушення в автоматичному режимі ми повідомимо громадян заздалегідь, з офіційних джерел, як і раніше».

Проте, дане порушення може фіксуватися під час зупинки транспортного засобу поліцейськими, як і раніше, тому поліс треба оформлювати.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року страховий сертифікат «Зелена картка», який потрібен для виїзду за кордон на автомобілі, почне діяти тільки наступного дня після його оформлення. Тобто відтепер страховий сертифікат «Зелена картка» необхідно оформлювати щонайменше за добу до поїздки. Документ, оформлений у день виїзду, буде вважатися недійсним, що може стати причиною відмови у перетині кордону.

Також з 1 січня 2025 року набув чинності нова редакція закону «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» замість закону, який діяв з 2005 року.

Відповідно до нових змін, поліс стане електронним. Запровадження прямого врегулювання для всіх страхових компаній, які пропонують цей вид страхування, дозволить потерпілим звертатися за виплатою до своєї страхової компанії, а не до страхової винуватця ДТП, як це відбувалося раніше.