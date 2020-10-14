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    Авто

    Розкішний Porsche за 10 мільйонів помітили у Харкові: фотофакт

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    <span>Елітний спорткар Porsche 911 Turbo S Coupe бачили у Харкові&nbsp;</span> - Розкішний Porsche за 10 мільйонів помітили у Харкові: фотофакт
    Елітний спорткар Porsche 911 Turbo S Coupe бачили у Харкові 

    Максимальна швидкість спорткара – 330 км/год

    На одній з вулиць Харкова помітили унікальний автомобіль Porsche 911 Turbo S Coupe.

    Світлини авто з’явилися в Instagram Автомобілі Харкова.

    «Досконалість в світі спорткарів. Ідеальними формами і плавними лініями Porsche 992 можна милуватися нескінченно, як красивою картиною», – підписав фото автор публікації.

    Потужність двигуна 650 к.с. і 800 Нм крутного моменту. Максимальна швидкість спорткара – 330 км/год.

    Позначення Turbo S говорить про підвищену продуктивність, в порівнянні з базовою Carrera.

    Шасі Porsche Active Suspension Management постійно відстежує ситуацію під час руху і змінює амортизуюче зусилля на кожному з чотирьох амортизаторів.

    Що стосується коліс, то в Porsche 911 Turbo S, як і в базовій моделі Porsche 911, використана гума різного розміру: спереду встановлюються 20-дюймові шини (255/35), ззаду - 21-дюймові (315/30).

    Зовнішніми відмітними рисами версії Turbo S є діодні смуги в передньому бампері, повітрозабірники в задніх крилах, задній спойлер, більш агресивний малюнок заднього бампера з чотирма квадратними патрубками вихлопної системи.

    Внутрішнє оформлення майже повністю повторює версію 911 Carrera: на приладовій панелі в центрі розташований аналоговий тахометр, по центру передньої панелі розміщений 10.9-дюймовий сенсорний дисплей; характерною рисою центрального тунелю є короткий джойстик селектора режимів їзди.

     

    Харків машини автомобіль розкіш
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