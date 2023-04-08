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Концерн Volkswagen анонсував випуск двох нових електрокарів

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Концерн Volkswagen анонсував випуск двох нових електрокарів
Volkswagen планує виготовити 3 млн. невеликих електромобілів на двох своїх заводах в Іспанії
фото з відкритих джерел

Німецький автовиробник Volkswagen планує виготовити 3 мільйони невеликих електромобілів на двох своїх заводах в Іспанії в період з 2025 до 2030 року

Німецький автовиробник Volkswagen планує виготовити 3 млн. невеликих електромобілів на двох своїх заводах в Іспанії в період з 2025 до 2030 року.

Про це заявив голова іспанського підрозділу VW SEAT Вейн Гріффітс.

Німецький автовиробник просуває електрифікацію свого виробництва і планує побудувати завод з випуску акумуляторів в Іспанії.

Гріффітс сказав, що SEAT планує в середньостроковій перспективі складати 500 000 електромобілів на рік на заводі SEAT в Мартореллі, недалеко від Барселони. Він додав, що пріоритетом SEAT є відмова від скорочення робочих місць на заводі.

На прес-конференції керівник сказав, що автовиробник старанно працює над створенням другої платформи для виробництва електромобілів у Мартореллі, що підвищить конкурентоспроможність.

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Volkswagen уже заявив, що почне виробництво двох електромобілів на заводі в Мартореллі в 2025 році і приблизно в той самий час на складальній лінії VW в Наваррі – один невеликий автомобіль для пов’язаного з SEAT престижного бренду Cupra і ще один автомобіль для бренду VW.

Зауважимо, німецький автоконцерн Volkswagen оголосив роботу над заявкою на продаж російських активів.

Теги: автомобіль авторинок завод Іспанія

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