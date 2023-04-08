Концерн Volkswagen анонсував випуск двох нових електрокарів

Volkswagen планує виготовити 3 млн. невеликих електромобілів на двох своїх заводах в Іспанії

Німецький автовиробник Volkswagen планує виготовити 3 мільйони невеликих електромобілів на двох своїх заводах в Іспанії в період з 2025 до 2030 року

Німецький автовиробник Volkswagen планує виготовити 3 млн. невеликих електромобілів на двох своїх заводах в Іспанії в період з 2025 до 2030 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про це заявив голова іспанського підрозділу VW SEAT Вейн Гріффітс.

Німецький автовиробник просуває електрифікацію свого виробництва і планує побудувати завод з випуску акумуляторів в Іспанії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Гріффітс сказав, що SEAT планує в середньостроковій перспективі складати 500 000 електромобілів на рік на заводі SEAT в Мартореллі, недалеко від Барселони. Він додав, що пріоритетом SEAT є відмова від скорочення робочих місць на заводі.

На прес-конференції керівник сказав, що автовиробник старанно працює над створенням другої платформи для виробництва електромобілів у Мартореллі, що підвищить конкурентоспроможність.

Зараз читають Skoda обіцяє не збільшувати ціни на оновлену Octavia 2024

Volkswagen уже заявив, що почне виробництво двох електромобілів на заводі в Мартореллі в 2025 році і приблизно в той самий час на складальній лінії VW в Наваррі – один невеликий автомобіль для пов’язаного з SEAT престижного бренду Cupra і ще один автомобіль для бренду VW.

Зауважимо, німецький автоконцерн Volkswagen оголосив роботу над заявкою на продаж російських активів.