У Києві очікується зліт «Запорожців». Де відбуватиметься захід

В столиці 17 липня відбудеться зліт любителів «Запорожців» з усієї України

Зліт «Запорожців» з усієї України відбудеться у Києві 17 липня. Проводить захід Київський клуб любителів марки ЗАЗ.

Експозиція для глядачів триватиме у самому центрі столиці – біля Палацу Спорту з 12 до 15 години. Обіцяють кілька десятків автомобілів «Запорожець» всіх моделей, вхід безкоштовний.

Виставка автівок присвячена 20-річчю існування Київського клуба любителів марки ЗАЗ.

Перші автомобілі марки ЗАЗ-965 зійшли з конвеєра запорізького автомобільного заводу «Комунар» в 1960 році та вироблялися до 1969 року. За цей період автомобіль пережив модернізацію двигуна і змінив деякі деталі дизайну – вигин капоту, повітропроводи моторного відсіку і розміщення бокових підфарників.

На виставці можна буде побачити автівки, які зберегли оригінальний вигляд, а також тюнінговані варіанти «Запорожців». Значну частину експозиції складуть більш пізні моделі автомобіля ЗАЗ (ЗАЗ-966 та ЗАЗ-968М).

Останній «Запорожець» зійшов з конвеєра у 1994 році.

«Звісно, за характеристиками швидкості, комфорту та економічності «Запорожці» поступаються сучасним авто, – говорить Михайло Шолом, президент Київського ЗАЗ клубу. – Однак вони мають ті риси, за які ми їх обрали: це авто для душі. Воно дозволяє поринути у інший час, коли майже кожен автовласник був «майстром на всі руки» та знав, як доглядати та лагодити свого «залізного коня».

Джерело: 24 канал