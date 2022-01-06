У США новий лідер автомобільного ринку вперше майже за століття

Вперше з 1931 року статус лідера автомобільного ринку США втратив концерн General Motors

На автомобільному ринку США відбулася історична подія. Вперше за останні 90 років статус лідера автомобільного ринку США втратив концерн General Motors. Пальма першості перехопила японська Toyota.

У 2021 році GM вдалось продати 2,2 млн автомобілів. Результат Toyota, включно з Lexus, – 2,3 млн машин.

До складу концерну GM входять такі марки, як:

Chevrolet;

Buick;

GMC;

Cadillac.

Американський концерн також володіє значною часткою китайських Wuling та Baojun. А от Opel американці продали французькому альянсу PSA.

Цього року продажі General Motors у США просіли на 13%. Тоді як Toyota відзвітувала про зростання на 10%.

General Motors була провідним продавцем автомобілів у США з 1931 року. Але зараз продажі інших іноземних автовиробників, таких як Hyundai, Mazda, Volkswagen і BMW, також помітно збільшилися у США.

Зокрема, продажі Hyundai в Америці склали 738 тис. одиниць, що на 19% більше результату 2020 року.

Mazda закінчила рік з приростом продажів у 20%, Porsche – 22%.