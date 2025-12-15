Головна Скотч Життя
Житель Китаю заразився смертельним вірусом після похорону

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Лікарі виявили кліщовий вірус у 60-річного чоловіка, який спав на ліжку покійної
Житель Китаю заразився через постіль померлої матері

У східній частині Китаю 60-річний чоловік на прізвище Чень захворів на небезпечну вірусну інфекцію після участі у традиційному похоронному обряді. Лікарі вважають, що причиною зараження стало те, що чоловік протягом 35 днів спав на ліжку своєї померлої матері. Про це пише «Главком» із посиланням на South China Morning Post.

Мати Ченя, якій було 86 років, різко померла після появи розладів травлення. До того жінка щодня працювала в полі, і, за припущенням медиків, саме там вона заразилася вірусом після укусу кліща.

Згідно з поширеним у регіоні обрядом, син має спати на ліжку померлого родича протягом 35 днів. Вважається, що цей ритуал допомагає душі завершити свій шлях у загробний світ.

На десятий день виконання обряду Чень відчув нездужання: спочатку з'явилася слабкість і м'язовий біль, пізніше почалися блювота та діарея, чоловіка терміново доставили до медичного закладу.

Лікарі діагностували у пацієнта кліщовий вірус (tick-borne virus). Спеціалісти пояснили, що ця інфекція викликає високу температуру, порушення роботи шлунково-кишкового тракту. У важких випадках призводить до збоїв імунної системи та відмови внутрішніх органів.

Медики вважають, що чоловік підхопив інфекцію при контакті з біологічними залишками, які могли зберегтися на постільних речах померлої матері. Це підкреслює ризики, пов'язані з традиційними обрядами, що передбачають тривалий контакт з предметами, які могли бути забруднені невідомими інфекційними агентами.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відступає від багаторічної американської політики стримування Китаю, просуваючи натомість стратегію розподілу зон впливу. 

Теги: Китай чоловік інфекція вірус

