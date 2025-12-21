Ілон Маск став першою в історії людиною зі статком у $700 млрд

Ілон Маск залишається найбагатшою людиною на планеті

Ілон Маск став першою людиною в історії, чий капітал перетнув позначку у $700 млрд. Це стало можливим завдяки рішенню Верховного суду штату Делавер, який відновив право бізнесмена на пакет акційних опціонів компанії Tesla, передає «Главком» із посиланням на Forbes.

Судова тяганина навколо виплат Маску тривала з початку 2024 року, коли суд нижчої інстанції анулював угоду від 2018 року, назвавши її несправедливою щодо інших акціонерів. Проте Верховний суд скасував це рішення, повернувши мільярдеру право на опціони, вартість яких на сьогодні оцінюють у $139 млрд. За даними Forbes, після цього вердикту загальні статки Маска злетіли до рекордних $749 млрд.

Tesla знову стала головним активом Маска. З урахуванням відновлених опціонів та 12% звичайних акцій, його частка в автовиробнику оцінюється у $338 млрд.

SpaceX став другим за потужністю активом. 42% акцій космічної компанії зараз вартують близько $336 млрд.

Стрімке зростання капіталу зафіксовано лише за кілька днів після того, як статки бізнесмена вперше досягли позначки у $600 млрд, що підкреслює безпрецедентну динаміку вартості його компаній.

Як відомо, після затвердження акціонерами Tesla компенсаційного пакета в розмірі близько $1 трлн на наступні десять років, річний дохід Ілона Маска, ймовірно, перевищить сукупну заробітну плату мільйонів працівників у Сполучених Штатах.

До слова, нинішня команда президента США Дональда Трампа визнана найбагатшою в сучасній історії країни. За даними аналізу газети The Washington Post, сукупний капітал лише 12 мільярдерів, які увійшли до складу адміністрації, станом на березень перевищив $390 млрд. Примітно, що під час підрахунків не враховували особисті статки самого Дональда Трампа, які оцінюють у $5,1 млрд.