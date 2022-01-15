  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Україна імпортувала рекордну кількість вживаних автомобілів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українці імпортували рекордну кількість вживаних автомобілів - Україна імпортувала рекордну кількість вживаних автомобілів
    Українці імпортували рекордну кількість вживаних автомобілів
    фото: glavcom.ua

    У 2021 році до України було імпортовано більше ніж пів мільйона автомобілів з пробігом

    Минулого року українці імпортували 517,4 тис. легкових автомобілів з пробігом. Це на 46% більше ніж торік. Ба більше, це є абсолютним рекордом для країни, повідомляє асоціація «Укравтопром».

    За результатами року, вживані машини зайняли 83% всього первинного автомобільного ринку України.

    Найбільш популярною маркою серед ввезеного секонд-хенду залишається Volkswagen. За рік 90,2 тис. авто цієї марки змінили своїх іноземних власників на українських.

    На другому місці Ford. Протягом 2021 року було зареєстровано майже 45 тис. вживаних «фордів».

    Третьою за популярністю стала Renault з результатом 42,9 тис. автівок.

    Автомобілі марки Skoda показали четвертий результат, їх придбали 38,4 тис. автомобілістів.

    Замикає п’ятірку лідерів – Opel, у заліку якого 33,1 тис. українських номерів.

    Читайте також:

    Теги: Opel Volkswagen Renault Skoda авторинок Ford
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна імпортувала рекордну кількість вживаних автомобілів