Україна імпортувала рекордну кількість вживаних автомобілів

У 2021 році до України було імпортовано більше ніж пів мільйона автомобілів з пробігом

Минулого року українці імпортували 517,4 тис. легкових автомобілів з пробігом. Це на 46% більше ніж торік. Ба більше, це є абсолютним рекордом для країни, повідомляє асоціація «Укравтопром».

За результатами року, вживані машини зайняли 83% всього первинного автомобільного ринку України.

Найбільш популярною маркою серед ввезеного секонд-хенду залишається Volkswagen. За рік 90,2 тис. авто цієї марки змінили своїх іноземних власників на українських.

На другому місці Ford. Протягом 2021 року було зареєстровано майже 45 тис. вживаних «фордів».

Третьою за популярністю стала Renault з результатом 42,9 тис. автівок.

Автомобілі марки Skoda показали четвертий результат, їх придбали 38,4 тис. автомобілістів.

Замикає п’ятірку лідерів – Opel, у заліку якого 33,1 тис. українських номерів.