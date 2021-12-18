Очікується дефіцит машин: популярна в Україні марка автомобілів зупиняє заводи

Skoda припиняє виробництво автомобілів на заводах в Чехії. Компанія попереджає про дефіцит автомобілів

Skoda – одна з найпопулярніших марок автомобілів в Україні – припиняє виробництво автомобілів на заводах в Чехії. Про це повідомляє видання Reuters.

Зазначається, що машини не сходитимуть із конвеєрів від 23 грудня поточного року до 10 січня 2022 року включно.

Офіційно різдвяний відпочинок для співробітників чеського виробника триватиме лише до 1 січня 2022 року. Решта днів — це вимушений простій, під час якого працівникам виплачуватимуть 80% від зарплати.

Вимушені канікули пов’язані з нестачею електронних комплектуючих.

Як повідомили у компанії, за підсумками грудня скорочення виробництва складатиме приблизно 20-25%. Двотижнева пауза посилить дефіцит автомобілів марки Skoda. Стосується це й нашої країни.

Для України автомобілі збирають на заводі «Єврокар» на Закарпатті. Але їх виробляють з комплектуючих, які отримують з Європи. Тож, локалізація виробництва не врятує український ринок від дефіциту.