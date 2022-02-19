Українці створюють дивовижні всюдиходи. Відео унікальних моделей

В Україні з’являються неймовірні позашляховики, які здатні долати будь-яка бездоріжжя

В Україні немає серійного виробництва позашляховиків. Звісно, якщо не враховувати автомобілі КрАЗ, які, перш за все, є комерційною або військовою технікою. Проте українці навчилися створювати всюдиходи власноруч.

«Главком» зібрав найцікавіші екземпляри позашляховиків, створених українцями.

Всюдихідний «Запорожець»

Старий ЗАЗ-968 перетворили на монстра, який з легкістю долає непрохідні ділянки бездоріжжя.

Майстер встановив 2,5 літровий двигун з механічною коробкою передач від старої «волги». Завдяки потужному двигуну і відносно невеликій вазі автомобіля, цей позашляховик може подолати справжнє бездоріжжя.

Також умілець зазначив, що в ході доопрацювання «Запорожця» він встановив нові мости і підвіски від УАЗ, а також масивні шини.

Оскільки автомобіль став суттєво вищим, він з легкістю долає бруд і величезні калюжі.

Всюдихідний лімузин

Інженери з Києва створили всюдихідний лімузин. За основу вони взяли бойову розвідувально-дозорну машину (БРДМ) 1979 року. Перше з чого почали модифікацію – це салон. Його значно збільшили. Спочатку у БРДМ поміщалося всього чотири людини. Тепер – вісім.

Друге – встановили освітлення, щоб можна було пересуватися дорогами загального користування. Ну і для безпеки збільшили вікна, щоб хоч щось бачити.

Якщо в оригінальній версії треба було в броньовик залазити через передню частину, підніматися на дах і вже далі якось вмощуватися, то тепер для комфорту є спеціальні дверцята.

Всередині все, як в лімузині – дивани, спеціальне освітлення та музика.

Щоб машина могла проїжджати будь-де, в неї є чотири допоміжних колеса. Але і на цьому переваги цієї машини не закінчуються – БРДМ може навіть плавати.

Легковик на гусеницях

Ентузіасти з Харкова поставили японський позашляховик Mitsubishi Pajero Sport на гусеничний хід. Тепер автомобіль здатен легко пересуватись бездоріжжям, наче справжній танк.

Машину виставили на продаж. За нерозмитнений Mitsubishi Pajero Sport 2003 року випуску продавець простить $15 тис. Багато це чи мало, сказати важко, адже подібних пропозицій на ринку немає, тож порівняти ні з чим.

Щоправда, таку техніку вже не вдасться поставити на облік в МВС. Після кардинальної переробки ходової частини, на автомобілі не можна виїжджати на дороги загального користування.

Позашляховик для болота

Житель Рівненщини створив унікальний снігоболотохід під назвою Triton. Автомобіль був розроблений і поставлений на хід лише за дев'ять місяців. Витрати на створення всюдиходу склали $15 тис. Це вартість нового недорого легкового автомобіля.

«Тритон» – штучний екземпляр, створений руками ентузіаста з Рівненщини Анатолія Павловича. Українець сконструював машину для їзди лісовими дорогами, болотами та снігами на базі радянського ГАЗ-66. Від «донора» всюдиходу дісталися кабіна та характерні кузовні панелі.

А ось мотор у «Тритона» – німецький, від Mercedes-Benz.

Майстер-самоучка неабияк почаклував над підвісками та іншими вузлами, а також не забув взути свого монстра у величезні «зубасті» шини. Щоправда, жодних подробиць про машину не повідомляється.

Всюдихід, що вміє плавати

У 2021 році українська компанія з Дніпра презентувала інноваційний автомобіль-всюдихід Atlas. Розробники запевнили, що він – один із надійніших у своєму класі.

Автомобіль обладнаний шасі, у якого повертаються не тільки передні, а й задні колеса. Завдяки цьому радіус розвороту у всюдихода менший, ніж у звичайного легкового автомобіля.

Характеристики Atlas наступні:

маса – 2,2 тонни;

вантажопідйомність – 1,5 тонни;

вміщає до 12 людей;

на суші розвиває швидкість до 60 кілометрів на годину;

швидкість пересування на воді – 7 кілометрів на годину;

максимальний запас ходу – 800 кілометрів.

Передсерійний зразок вже пройшов необхідні випробування. Наразі у Дніпрі триває виробництво першої партії таких інноваційних всюдиходів.