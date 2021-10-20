Найпопулярніший в Україні позашляховик отримає конкурента із США (фото)

В Україні активізувався американський Jeep, який планує скласти конкуренцію Toyota Land Cruiser

В Україні вперше за довгі роки активізувалася американська марка автомобілів. Днями стало відомо, що активно просувати збираються Jeep – легендарний бренд, який у нашій країні став синонімом позашляховика.

Однак, незважаючи на таку популярність, позашляховики Jeep українці купують неохоче. Місцеві автомобілісти надають перевагу японському автопрому. Любителі бездоріжжя найчастіше купують Toyota Land Cruiser Prado, який навіть входить до топ-10 найпопулярніших автомобілів країни.

Проте в Jeep вирішили поборотися за українського покупця. Для цього навіть змінили імпортера. Якщо раніше за бренд відповзала корпорація «Укравто», то відтепер це буде Stellantis, що продає автомобілі Peugeot, Citroen та Opel.

Отже, модельний ряд Jeep в Україні у 2022 році буде складатися з чотирьох моделей:

кросоверів Renegade і Compass;

позашляховиків Grand Cherokee і Wrangler.

Найбільш очікуваним автомобілем на українському ринку, на думку представників імпортера, стане новий Jeep Grand Cherokee, представлений кілька тижнів тому. Машина отримає кілька варіантів силових установок, в тому числі плагін-гібридну модифікацію.

В Stellantis впевнені, що новинка складе серйозну конкуренцію Toyota Land Cruiser 300, який дебютував в Україні цього року.

Новий Jeep Grand Cherokee дебютував у вересні 2021 року. Позашляховик отримав мультимедійну систему з трьома екранами діагоналлю 10,1 дюйма. У пасажира спереду – окремий тачскрін. Також у списку оснащення:

бездротова зарядка;

сидіння з електричним регулюванням в 16 напрямках і масажем;

кольоровий проекційний дисплей діагоналлю 10 дюймів.

Список активних систем безпеки налічує більше 110 позицій, при цьому автоматичне гальмування з функцією визначення пішоходів і велосипедистів, адаптивний круїз-контроль і функція утримання в смузі входять в стандартне оснащення.