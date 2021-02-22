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    Українські розробники створили перший у світі електромобіль-амфібію

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    Машина може їхати по воді та витримувати хвилю в <st1:metricconverter productid="1,5 м">1,5 м</st1:metricconverter> - Українські розробники створили перший у світі електромобіль-амфібію
    Машина може їхати по воді та витримувати хвилю в 1,5 м
    фото: highlandsystems.me

    Авто могло триматися на воді і пройшло успішне тестування на Дніпрі

    В Україні створили перший в світі електромобіль-амфібію для військових. Машина називається Storm, її модель розробив і виготовив конструктор, кандидат технічних наук України Олександр Кузнєцов і його команда.

    Про це повідомляється на сайті Highlandsystems.me.

    Транспортний засіб почали створювати у Києві два роки тому, авто могло триматися на воді і пройшло успішне тестування на Дніпрі.

    Тоді у команди не було технічної та економічної можливості, щоб створити повноцінний зразок. Далі команда розробників переїхала в ОАЕ та в партнерстві з оборонною компанією Streit Group за п'ять місяців був зібраний зразок.

    Storm може розвивати швидкість на піску до 140 км/год і працює без зупинок від 18 до 36 годин. Підзарядка електричного акумулятора в дорозі забезпечує дизельний генератор. Машина може їхати по воді та витримувати хвилю в 1,5 м.

    «На автомобілі броня фінського виробництва. Амортизатори, що витримують навантаження 65 тонн, ми замовили в Австралії. Електробатарею за нашими кресленнями виготовили в Китаї на тому ж заводі, де виробляють акумулятори для Tesla. Компанія в Шарджі для нас виготовила на замовлення гумові гусениці, міцні і зручніші в експлуатації, ніж наявні аналоги», – зазначив Кузнєцов.

    Нагадаємо, Siemens відкрила в Китаї інноваційний водневий центр.

    Теги: Електромобілі технології військова техніка
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