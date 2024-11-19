Українці все частіше купують авто з Китаю

У жовтні на український облік поставили 1200 легкових автомобілів із Китаю

Українські автомобілісти обирають як машини, що зійшли з конвеєрів підприємств у Європі та США, і Китаю. Адже останні також мають відмінне оснащення та високі показники безпеки, але при цьому нижчий цінник. Про це повідомляє «Укравтопром».

Лише у жовтні на український облік поставили 1200 легкових автомобілів із Китаю. І це на 8% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Новими з цієї кількості були 979 одиниць (+11%), а 228 – уживаними (-47%).

Таким чином автомобілі китайського походження охопили 17% жовтневого ринку нових «легковиків», а частка «китайців» серед уживаних авто становила 1,4%.

Найбільш затребуваними в сегменті нових легковиків китайського походження були:

Honda M-NV – 188 реєстрацій;

Volkswagen ID.4 – 100 реєстрацій;

Zeekr 001 – 94 реєстрації;

Byd Song Plus – 74 реєстрації;

Audi Q4 e-tron – 41 реєстрація.

До ТОП-5 найбільш популярних легкових автомобілів з Китаю увійшли:

Zeekr 001 – 20 реєстрацій;

Honda M-NV – 20 реєстрацій;

Polestar 2 – 17 реєстрацій;

Baic EC3 – 15 реєстрацій;

Volkswagen ID.4 – 14 реєстрацій.

Нагадаємо, що серед українських автомобілістів продовжують користуватися попитом «легковики» з-за кордону. Особливо популярні машини із США. Лише у жовтні на українські номери перейшло 2700 «американців». Їхня частка в загальній кількості реєстрацій цього сегменту склала 16%.