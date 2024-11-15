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В Україні зростає попит на «американців» із пробігом

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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В Україні зростає попит на «американців» із пробігом
Лише у жовтні на українські номери перейшло 2700 «американців»
фото з відкритих джерел

Лідирують машини з бензиновими моторами

Серед українських автомобілістів продовжують користуватися попитом «легковики» з-за кордону. Особливо популярні машини із США. Лише у жовтні на українські номери перейшло 2700 «американців». Їхня частка в загальній кількості реєстрацій цього сегменту склала 16%. Про це повідомляє «Укравтопром».

Попит на вживані авто зі США зріс на 12% порівняно з жовтнем 2023 року. Лідирують машини з бензиновими моторами, на які припало 42% від усіх реєстрацій. Електрокари охопили 40%, а гібриди – 8%. Дизельним та авто з ГБО належить лише по 5% ринку.

Зазначається, що середній вік «американців» із пробігом становив 5,6 років.

Найбільш затребуваними авто зі США у звітному періоду були:

  • Tesla Model Y – 285 реєстрацій;
  • Tesla Model 3 – 274 реєстрації;
  • Jeep Cherokee – 158 реєстрацій;
  • Ford Escape – 151 реєстрація;
  • Volkswagen Passat – 151 реєстрація.

Нагадаємо, що нові дані від аналітиків S&P Global демонструють погіршення перспектив для ринку електричних автомобілів з батареєю (BEV) в ЄС через економічні умови, що змінюються. 

До слова, електромобілі стали популярнішими серед українців. За жовтень 2024 року в Україні продали 5,8 тис. нових легкових автомобілів і переважна більшість із них – моделі підвищеної прохідності. У десятці моделей-лідерів українського автопрому – одразу 9 позашляхових моделей. Єдиний виняток – Skoda Octavia. Найпопулярніше авто в Україні за жовтень 2024 року – Renault Duster, який знайшов 749 покупців. Друге місце посідає Toyota RAV4 (269 авто), а третє – електромобіль Honda M-NV (188 од.).

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Теги: Електромобілі машини реєстрація

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