Міноборони повідомило, що потрібно, аби позбавити ухилянтів водійських прав

Рішення про тимчасове обмеження водійських прав приймається тільки після розгляду справи у суді

Ухилянтам може бути обмежено право керування автомобілем лише згідно з рішенням суду

Інформація про автоматичне позбавлення водійських прав за неявку за повісткою не відповідає дійсності. Позбавити посвідчення водія через таку неявку не можуть. Про це повідомляє Міністерство оборони.

За словами пресслужби відомства, тимчасове обмеження права керування може бути застосоване до громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, лише за рішенням суду.

Що потрібно, аби позбавити ухилянтів водійських прав

Територіальний центр комплектування має звернутися до суду з позовною заявою, якщо громадянин ігнорує вимоги щодо виконання військового обов’язку. Процедура подачі позову має включати детальний опис вимог, що повинні бути виконані, та документальне підтвердження ухилення від обов’язків громадянином. Після розгляду позовної заяви суд приймає рішення щодо тимчасового обмеження права керування транспортом винятково за умови підтвердження факту ухилення та невиконання громадянином військового обовʼязку.

«Таким чином, рішення про тимчасове обмеження водійських прав приймається тільки після розгляду справи у суді та за підтвердження порушення вимог щодо виконання військового обов’язку», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів пришвидшує процедури для початку накладення на ухилянтів обмеження у праві керування авто. Раніше Міністерство оборони повідомило про те, що територіальні центри комплектування, Служба безпеки, а також розвідувальні органи обмінюватимуться інформацією з Національною поліцією щодо ухилянтів.

Так, правоохоронці зможуть оперативно отримувати дані про порушників для їх подальшого адміністративного затримання та доставлення до найближчого ТЦК або СБУ. У разі відсутності технічної можливості обміну інформацією постанова передбачає альтернативні форми звернення до Нацполіції.

До слова, правоохоронці ліквідували чергові схеми ухилення від мобілізації, у яких були залучені представники територіальних центрів комплектування. Організаторам протиправних дій було повідомлено про підозру.