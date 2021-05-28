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    В Україні може зникнути бензин: коли це станеться

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    На АЗС може зникнути бензин А-95 - В Україні може зникнути бензин: коли це станеться
    На АЗС може зникнути бензин А-95

    Експерти прогнозують дефіцит бензину А-95 вже в червні

    Вже в червні на деяких заправках в Україні може зникнути найпопулярніший бензин – А-95. Причина – перебої з поставками. Один найбільший постачальник А-95 в Україну – Білорусь – не підтвердила відвантаження на червень, передає профільне видання enkorr з посиланням на власні джерела.

    «Сьогодні нам сказали, що постачань А-95 не буде зовсім. Тим часом буде постачено повний обсяг А-92», – сказав співрозмовник enkorr, який побажав залишитися невідомим.

    За його словами, причини такого рішення невідомі.

    «Ми продовжуємо перемовини. За нашими даними, Мозирський завод залито бензином», – повідомив другий респондент на умовах анонімності.

    Він вважає, що в разі повної відмови від своїх контрактних зобов'язань репутації надійного постачальника БНК буде завдано нищівного удару.

    «Ми розуміємо, що ремонт, що обсяги може бути урізано, але щоб узагалі закрити відвантаження і повідомити про це за три дні до кінця місяця – це неприпустимо з будь-якої точки зору. У наступному році з ними просто ніхто не підпишеться», – запевняє співрозмовник enkorr, вважаючи, що такий демарш може стати приводом для введення обмежувальних заходів щодо постачань із Білорусі.

    Експерти enkorr вважають, що в разі припинення постачань бензину А-95 з Білорусі на ринку може утворитися дефіцит. За даними групи, середньомісячні постачання білоруського А-95 у 2021 році дорівнювали 55 тисяч тонн, що становить близько 50% ринку цієї марки.

    Нещодавно також мережа ОККО показала, скільки податків закладено у кожному літрі бензину. Детальніше про це – за посиланням.

    А експерти назвали заправки, які продають неякісне пальне.

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    Теги: Білорусь бензин пальне
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    В Україні може зникнути бензин: коли це станеться