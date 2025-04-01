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Уряд змінив правила для водіїв мотоциклів та мопедів: що нового

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Уряд змінив правила для водіїв мотоциклів та мопедів: що нового
Двоколісний транспорт зможе вільніше пересуватися дорогами
фото ілюстративне

Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху

Відтепер водіям мотоциклів і мопедів дозволено рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького.

Як зазначає Білошицький, на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів України внесено зміни до Правил дорожнього руху. Відтепер у пункті 2.16 чітко зазначено, що водії мотоциклів (за винятком мотоциклів із боковим причепом, мотоколясок і триколісних транспортних засобів) можуть рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів. Таке саме право отримали й водії мопедів, що закріплено в підпункті «б» цього пункту.

Ініціатива, започаткована Департаментом патрульної поліції за підтримки МВС, має на меті:

  • Зменшити затори у великих містах, адже двоколісний транспорт зможе вільніше пересуватися дорогами.
  • Підвищити рівень безпеки мопедистів і мотоциклістів та інших учасників дорожнього руху під час руху в щільному трафіку.
  • Гармонізувати законодавство України з практиками країн Європейського Союзу, де подібне рішення вже давно успішно діє у багатьох країнах.

Нагадаємо, В Україні з 24 березня, запрацювали нові комплекси автофіксації порушень правил дорожнього руху. Із 40 додаткових пристроїв автофіксації порушень 36 встановлять у нових місцях, а чотири прилади відновлять роботу.

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Теги: Олексій Білошицький ПДР

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