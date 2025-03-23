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В Україні запрацюють додаткові комплекси фіксації порушень ПДР: де їх розташують

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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В Україні запрацюють додаткові комплекси фіксації порушень ПДР: де їх розташують
У Львові два прилади, які наразі фіксують перевищення швидкості, додатково контролюватимуть порушення правил руху
фото з відкритих джерел

Із 40 додаткових пристроїв автофіксації порушень 36 встановлять у нових місцях

В Україні від понеділка, 24 березня, запрацюють нові комплекси автофіксації порушень правил дорожнього руху. Як інформує «Главком», про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Із 40 додаткових пристроїв автофіксації порушень 36 встановлять у нових місцях, а чотири прилади відновлять роботу.

«Також у Львові два прилади, які наразі фіксують перевищення швидкості, додатково контролюватимуть порушення правил руху та зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів:

  • просп. Святого Івана Павла ІІ, 8 (напрямок спрямування приладу вул. Стрийська);
  • просп. Святого Івана Павла ІІ, 35 (напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини)», – додав Білошицький.

Адреси, де встановлять комплекси автофіксації порушень ПДР

Тож, де саме встановлять прилади? В поліції надали повний перелік.

Львів

  • вул. Любінська, 92 (напрямок спрямування приладу вул. Виговського)

Волинська область

  • 74 км+273 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу м. Володимир)
  • 76 км+247 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу с. Будятичі)
  • 125 км+475 автодороги М-19 (напрямок спрямування приладу м. Луцьк)
  • 119 км+027 автодороги Н-22 (напрямок спрямування приладу м. Луцьк)
  • 64 км+946 автодороги Н-22 (напрямок спрямування приладу вул. Народна, с-ще Торчин)
  • 101 км+613 автодороги Н-22 (напрямок спрямування приладу м. Луцьк)

Дніпропетровська область

  • 423 км+643 автодороги Н-08 (напрямок спрямування приладу м. Запоріжжя)

Павлоград:

  • вул. Дніпровська, 409 (напрямок спрямування приладу вул. Відродження)
  • вул. Дніпровська, 16 (напрямок спрямування приладу вул. Кооперативна)

Житомирська область

  • 167 км+547 автодороги М-21 (напрямок спрямування приладу м. Житомир)
  • 230 км+919 автодороги М-21 (напрямок спрямування приладу м. Бердичів)

Закарпатська область

  • 807 км+021 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу с. Барвінок)
  • 749 км+346 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу с. Голубине)

Ужгород:

  • вул. Собранецька, 152 (напрямок спрямування приладу вул. Верховинська)

Івано-Франківська область, Калуш

  • просп. Лесі Українки, 27 (напрямок спрямування приладу вул. Дзвонарська)
  • вул. Богдана Хмельницького, 19 (напрямок спрямування приладу вул. Тихого).

Київська область

  • 14 км+116 автодороги Р-01 (напрямок спрямування приладу м. Обухів)
  • 101 км+350 автодороги М-03 (напрямок спрямування приладу м. Харків)
  • 49 км+700 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу с. Калинівка)
  • 27 км+371 автодороги Р-02 (напрямок спрямування приладу м. Київ)
  • 28 км+518 автодороги Р-02 (напрямок спрямування приладу с. Лютіж)

Миколаївська область

  • 139 км+684 автодороги М-14 (напрямок спрямування приладу с. Костянтинівка)

Одеська область

  • 125 км+949 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені)
  • 190 км+050 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Одеса)
  • 229 км+530 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені)
  • 237 км+550 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені)
  • 271 км+315 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Одеса)
  • 39 км+423 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені)
  • 17 км+125 автодороги М-28 (напрямок спрямування приладу м. Одеса)
  • 16 км+729 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу с. Маяки)

Із повним переліком адрес із встановленими пристроями автофіксації порушень, можна ознайомитися у повідомленні Олексія Білошицького.

Раніше на одній з вулиць Дніпра місцеві встановили незвичний дорожній знак, щоб привернути увагу водіїв. На ньому зображений чорний кіт у червоному трикутнику. Дніпряни кажуть, від водіїв, які не дотримуються обмежень швидкості загинуло багато домашніх тварин.

Також українські номери стали недійсними в одній із країн ЄС. 

 

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Теги: Олексій Білошицький Луцьк Житомир Волинська область Миколаїв Одеса Костянтинівка Запоріжжя Харків

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