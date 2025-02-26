Головна Техно Авто
search button user button menu button

Кількість боргів за штрафи ПДР зросла у 2,4 раза з початку великої війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кількість боргів за штрафи ПДР зросла у 2,4 раза з початку великої війни
На кінець минулого року у Єдиному реєстрі боржників налічувалося 1,8 млн штрафів
фото з відкритих джерел

Найбільше боргів зафіксовано у Дніпропетровській області та Києві

Кількість проваджень через несплачені штрафи за порушення правил дорожнього руху побільшало торік на 33%. У порівнянні з періодом напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну – аж у 2,4 раза. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

З 735 тис. відкритих торік протермінованих штрафів за порушення ПДР, 37% так й не були сплачені. Загалом у реєстрі налічується 1,8 млн штрафів станом на кінець минулого року.

Кількість боргів через порушення ПДР
Кількість боргів через порушення ПДР
фото: «Опендатабот»

83% боржників по штрафах ПДР торік – чоловіки. Майже половина проваджень, відкритих у 2024, припадає на чоловіків 25-45 років. Водночас частка порушень серед жінок росте рік до року. Якщо у 2021 році таких проваджень було лише 9%, то наразі побільшало до 17%.

10,4% усіх боргів за несплачені штрафи зафіксували на Дніпропетровщині. Майже стільки ж (10,3%) проваджень відкрито у столиці. Трійку лідерів закриває Одещина – 7,8%.

Вік боржників за порушення ПДР
Вік боржників за порушення ПДР
фото: «Опендатабот»

За останній рік в усіх областях окрім Харківської (-2%) стався приріст порушень ПДР. Найсуттєвіше зросли показники Тернопільщини – на 81%. В Івано-Франківській області приріст склав 60%, а в Закарпатській – +57%.

У три рази, в середньому, побільшало протермінованих та несплачених штрафів порівняно з 2021 роком. Найбільший приріст у Закарпатській області – аж у п'ять разів. На Одещині та Тернопільщині – майже у чотири рази. Поменшало проваджень на Луганщині (-89.7%), Донеччині (-30.4%) та Херсонщині (-27.2%). Водноч достовірних даних з тимчасово окупованих територій та наближених до бойових дій немає.

Динаміка штрафів ПДР
Динаміка штрафів ПДР
фото: «Опендатабот»

Нагадаємо, водії, які порушили правила дорожнього руху, отримають у застосунку «Дія» фото- та відеофіксацію порушення.

До слова, в Україні з 21 грудня 2024 року збільшилася кількість приладів TruCAM та ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість.

Читайте також:

Теги: ПДР штраф українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну українська громада міста Клуж-Напока провела мітинг-реквієм
Від Німеччини до Перу: українці з 40 країн об'єдналися у глобальній акції (фото)
Вчора, 17:26
11 лютого – День працівників органів РАЦСу
11 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 лютого, 00:05
Як зазначила Ніно Катамадзе, почуття несправедливості накопичилося настільки, що «вона не знає, як зупинити цей голос»
Ніно Катамадзе може потрапити за ґрати? Суд у Грузії висунув звинувачення співачці
10 лютого, 17:46
Головком доповів президенту щодо модернізації армії
Зеленський затвердив план переходу на нову організаційну структуру ЗСУ
3 лютого, 20:27
За сумлінне виконання військового обов’язку у 2024 році був відзначений Почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ «Хрест хоробрих»
Неодноразово рятував життя побратимів. Згадаймо Михайла Корла
3 лютого, 09:00
Анотація до книги Ковальчук – окремий шедевр
Вова Путін проти Гаррі Поттера. Уявіть, це російська дитяча література!
1 лютого, 08:45
Володимиру можуть запропонувати поєдинок з переможцем бою Дюбуа – Паркер
Стало відомо, який бій запропонують Кличку після повернення на ринг
28 сiчня, 11:40
Інспектори департаменту закликали столичних водіїв дотримуватися правил паркування
Інспектори показали, який вигляд має бульвар Шевченка у Києві без стихійної парковки
27 сiчня, 16:44
Чисельність населення на підконтрольній території експерти оцінюють приблизно в 29 млн людей
Скільки людей залишилося в Україні: демограф назвав реальну цифру
26 сiчня, 17:19

Авто

Кількість боргів за штрафи ПДР зросла у 2,4 раза з початку великої війни
Кількість боргів за штрафи ПДР зросла у 2,4 раза з початку великої війни
Бойкот Маска чи пауза перед новим злетом. Продажі Tesla рекордно падають
Бойкот Маска чи пауза перед новим злетом. Продажі Tesla рекордно падають
Колишній конкурент Tesla заявив про банкрутство
Колишній конкурент Tesla заявив про банкрутство
Суперсучасна автівка Tesla Cybertruck не витримала снігу у Канаді
Суперсучасна автівка Tesla Cybertruck не витримала снігу у Канаді
Автогіганти Honda та Nissan ще мають шанс на злиття: Financial Times назвало умову
Автогіганти Honda та Nissan ще мають шанс на злиття: Financial Times назвало умову
Усі автозаправки у березні можуть зупинити роботу? Нардепка забила на сполох
Усі автозаправки у березні можуть зупинити роботу? Нардепка забила на сполох

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
174K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 лютого: ситуація на фронті
132K
Прощена неділя 2025: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 лютого 2025
24K
Доктор геологічних наук спростував інформацію ЗМІ і дав тверезу оцінку вартості корисних копалин України
12K
Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо Путін пропонує США рідкісноземельні метали
7301
На тлі чуток про відключення в Україні компанія Starlink вийшла із заявою

Новини

Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну, – Повітряні Сили
Сьогодні, 09:14
26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
24 лютого, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
24 лютого, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 лютого, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua