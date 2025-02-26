Кількість боргів за штрафи ПДР зросла у 2,4 раза з початку великої війни

На кінець минулого року у Єдиному реєстрі боржників налічувалося 1,8 млн штрафів

Найбільше боргів зафіксовано у Дніпропетровській області та Києві

Кількість проваджень через несплачені штрафи за порушення правил дорожнього руху побільшало торік на 33%. У порівнянні з періодом напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну – аж у 2,4 раза. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

З 735 тис. відкритих торік протермінованих штрафів за порушення ПДР, 37% так й не були сплачені. Загалом у реєстрі налічується 1,8 млн штрафів станом на кінець минулого року.

Кількість боргів через порушення ПДР фото: «Опендатабот»

83% боржників по штрафах ПДР торік – чоловіки. Майже половина проваджень, відкритих у 2024, припадає на чоловіків 25-45 років. Водночас частка порушень серед жінок росте рік до року. Якщо у 2021 році таких проваджень було лише 9%, то наразі побільшало до 17%.

10,4% усіх боргів за несплачені штрафи зафіксували на Дніпропетровщині. Майже стільки ж (10,3%) проваджень відкрито у столиці. Трійку лідерів закриває Одещина – 7,8%.

Вік боржників за порушення ПДР фото: «Опендатабот»

За останній рік в усіх областях окрім Харківської (-2%) стався приріст порушень ПДР. Найсуттєвіше зросли показники Тернопільщини – на 81%. В Івано-Франківській області приріст склав 60%, а в Закарпатській – +57%.

У три рази, в середньому, побільшало протермінованих та несплачених штрафів порівняно з 2021 роком. Найбільший приріст у Закарпатській області – аж у п'ять разів. На Одещині та Тернопільщині – майже у чотири рази. Поменшало проваджень на Луганщині (-89.7%), Донеччині (-30.4%) та Херсонщині (-27.2%). Водноч достовірних даних з тимчасово окупованих територій та наближених до бойових дій немає.

Динаміка штрафів ПДР фото: «Опендатабот»

Нагадаємо, водії, які порушили правила дорожнього руху, отримають у застосунку «Дія» фото- та відеофіксацію порушення.

До слова, в Україні з 21 грудня 2024 року збільшилася кількість приладів TruCAM та ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість.