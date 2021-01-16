В Україні дебютує люксовий французький електромобіль

У українських дилерів з’явиться перший електрокар преміального французького бренду DS

В Україні з’явиться перший французький люксовий електромобіль. Мова йде про електрокар від DS – преміальної марки, яка входить до складу групи Peugeot. Як повідомили «Главкому» в місцевому представництві компанії, у українських дилерів з’явиться DS 3 Crossback E-Tense.

Електромобіль отримав ту саму силову установку, що й його побратими – Opel Mokka-e та Peugeot e-2008.

DS 3 Crossback E-Tense оснащено мотором потужністю 136 кінських сил та батареєю ємністю 50 кіловат-годин, яка дозволяє проїжджати на одній зарядці близько 320 кілометрів (за циклом WLTP).

Салон DS 3 Crossback E-Tense

Головна ж його відмінність від згаданих моделей – це рівень оснащеності. DS – це преміальний бренд. Тож 3 Crossback E-Tense має всі сучасні системи безпеки, систему автономного управління та фари головного світла, які вміють змінювати світловий потік залежно від рівня освітленості.

Скільки коштуватиме новинка, поки що невідомо. У Франції ціни на цю модель стартують з 37 300 євро.

В цілому цього року в Україні дебютує рекордна кількість електричних моделей. Які саме електрокари з’являться на українському ринку – дивиться в ексклюзивному матеріалі «Главкома» за цим посиланням.