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    Авто

    В Україні дебютує люксовий французький електромобіль

    • Віталій Єрмаков
    • Розсилка
    DS 3 Crossback E-Tense - В Україні дебютує люксовий французький електромобіль
    DS 3 Crossback E-Tense

    У українських дилерів з’явиться перший електрокар преміального французького бренду DS

    В Україні з’явиться перший французький люксовий електромобіль. Мова йде про електрокар від DS – преміальної марки, яка входить до складу групи Peugeot. Як повідомили «Главкому» в місцевому представництві компанії, у українських дилерів з’явиться DS 3 Crossback E-Tense.

    Електромобіль отримав ту саму силову установку, що й його побратими – Opel Mokka-e та Peugeot e-2008.

    DS 3 Crossback E-Tense оснащено мотором потужністю 136 кінських сил та батареєю ємністю 50 кіловат-годин, яка дозволяє проїжджати на одній зарядці близько 320 кілометрів (за циклом WLTP).

    Салон DS 3 Crossback E-Tense
    Салон DS 3 Crossback E-Tense

    Головна ж його відмінність від згаданих моделей – це рівень оснащеності. DS – це преміальний бренд. Тож 3 Crossback E-Tense має всі сучасні системи безпеки, систему автономного управління та фари головного світла, які вміють змінювати світловий потік залежно від рівня освітленості.

    Скільки коштуватиме новинка, поки що невідомо. У Франції ціни на цю модель стартують з 37 300 євро.

    В цілому цього року в Україні дебютує рекордна кількість електричних моделей. Які саме електрокари з’являться на українському ринку – дивиться в ексклюзивному матеріалі «Главкома» за цим посиланням.

    Теги: Електромобілі
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