В Україні дорожчають послуги для автомобілістів. Вартість деяких зросла втричі

Сервісні центри МВС підняли вартість зберігання номерних знаків. У найближчому майбутньому також має подорожчати і реєстрація автомобілів

В Україні подорожчало зберігання автомобільних номерів. Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ, відтепер послуга коштуватиме дев’ять гривень на добу. Але це ціна без врахування податку на додану вартість, який складає 20%. Тож реальна вартість зросла до 10,8 грн.

Нагадаємо, що раніше зберігання номерів коштувало 3,6 грн. Тобто послуга подорожчала втричі.

Найближчим часом також може подорожчати і реєстрація автомобілів. Зараз послуга коштує близько 150 грн. Але в МВС наполягають, що це не ринкова ціна, адже, за підрахунками відомства, собівартість цієї послуги – 200 грн.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вже запропонував Кабінету міністрів підтримати документ, який встановлює більшу вартість послуг, які надають Сервісні центри МВС.

«Отже, для держави зазначена послуга є збитковою, а державний бюджет потерпає від збитків у розмірі 81 476 400 грн.», – наводиться приклад у пояснювальній записці.

Скільки має коштувати послуга з реєстрації транспортних засобів, в документі не повідомляється.

Нещодавно також в Україні змінилися правила видачі водійських посвідчень. Водійські права нового зразка, зокрема, міститимуть інформацію про обмеження щодо керування транспортним засобом, накладені на громадянина. Їх причини можуть бути різними:

медичні показання – наявність у водія окулярів, контактних лінз, слухових апаратів, засобів для спілкування, протезів кінцівок;

пристосування транспортного засобу – тільки автоматична трансмісія, ручне керування автомобілем, спеціальні пристосування для управління трансмісією і зчепленням;

обмеження на керування транспортним засобом тільки в денні години або в межах певного міста/регіону, або в радіусі декількох кілометрів від місця проживання.

Наприклад, якщо практичний іспит з водіння здавався на автомобілі з автоматичною коробкою передач, то їздити на авто з механікою буде заборонено. Або якщо було скасування водійських прав або видача їх дубліката. У всіх цих випадках з’являться відповідні нові позначки в водійських правах.