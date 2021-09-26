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    В Україні дорожчають послуги для автомобілістів. Вартість деяких зросла втричі

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    Послуга зберігання автомобільних номерів подорожчали втричі Читайте також: <a href="/video/yak-obminyati-vodiyske-posvidchennya-za-30-hvilin-videoinstrukciya-774114.html"></a> - В Україні дорожчають послуги для автомобілістів. Вартість деяких зросла втричі
    Послуга зберігання автомобільних номерів подорожчали втричі

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    Фото з відкритих джерел

    Сервісні центри МВС підняли вартість зберігання номерних знаків. У найближчому майбутньому також має подорожчати і реєстрація автомобілів

    В Україні подорожчало зберігання автомобільних номерів. Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ, відтепер послуга коштуватиме дев’ять гривень на добу. Але це ціна без врахування податку на додану вартість, який складає 20%. Тож реальна вартість зросла до 10,8 грн.

    Нагадаємо, що раніше зберігання номерів коштувало 3,6 грн. Тобто послуга подорожчала втричі.

    Найближчим часом також може подорожчати і реєстрація автомобілів. Зараз послуга коштує близько 150 грн. Але в МВС наполягають, що це не ринкова ціна, адже, за підрахунками відомства, собівартість цієї послуги – 200 грн.

    Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вже запропонував Кабінету міністрів підтримати документ, який встановлює більшу вартість послуг, які надають Сервісні центри МВС.

    «Отже, для держави зазначена послуга є збитковою, а державний бюджет потерпає від збитків у розмірі 81 476 400 грн.», – наводиться приклад у пояснювальній записці.

    Скільки має коштувати послуга з реєстрації транспортних засобів, в документі не повідомляється.

    Нещодавно також в Україні змінилися правила видачі водійських посвідчень. Водійські права нового зразка, зокрема, міститимуть інформацію про обмеження щодо керування транспортним засобом, накладені на громадянина. Їх причини можуть бути різними:

    • медичні показання – наявність у водія окулярів, контактних лінз, слухових апаратів, засобів для спілкування, протезів кінцівок;
    • пристосування транспортного засобу – тільки автоматична трансмісія, ручне керування автомобілем, спеціальні пристосування для управління трансмісією і зчепленням;
    • обмеження на керування транспортним засобом тільки в денні години або в межах певного міста/регіону, або в радіусі декількох кілометрів від місця проживання.

    Наприклад, якщо практичний іспит з водіння здавався на автомобілі з автоматичною коробкою передач, то їздити на авто з механікою буде заборонено. Або якщо було скасування водійських прав або видача їх дубліката. У всіх цих випадках з’являться відповідні нові позначки в водійських правах.

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    Теги: МВС ПДР
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    В Україні дорожчають послуги для автомобілістів. Вартість деяких зросла втричі