Реєстрація автомобілів подорожчає. Уряд оприлюднив документ

МВС пропонує підняти ціни на послуги реєстрації транспортних засобів. Остаточно рішення має затвердити уряд

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський вважає, що вартість послуг у Сервісних центрах МВС надто низька. Він запропонував Кабінету міністрів підтримати документ, який встановлює більшу вартість послуг, які надають Сервісні центри МВС.

«Серед іншого, проєктом акту пропонується впорядковувати розмір плати за надання територіальним органом з надання сервісних послуг МВС деяких платних послуг шляхом установлення розмірів плати за їх надання на сучасному ринковому рівні, що забезпечить підвищення ефективності та якості надання цих послуг, а також надасть можливість ліквідувати збитковість таких послуг», – сказано у пояснювальній записці до документу.

Так, наприклад, найпоширенішою послугою, що надається територіальними органами з надання сервісних послуг МВС, є реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів.

За даними міністерства, собівартість реєстрації становить 200 грн. При цьому на сьогодні вартість послуги становить 152,63 грн.

«Отже, для держави зазначена послуга є збитковою, а державний бюджет потерпає від збитків у розмірі 81 476 400 грн.», – наводиться приклад у пояснювальній записці.

Скільки має коштувати послуга з реєстрації транспортних засобів, в документі не повідомляється.

Джерело: 24 канал