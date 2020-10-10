В Україні номерні знаки для транспортних засобів планують видавати по-новому



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В Україні зміниться порядок видачі номерних знаків

Власник автомобіля зможе зайти в Електронний кабінет водія, знайти вільний номер і забронювати його

Кабінет міністрів України затвердив законопроект Міністерства внутрішніх справ про зміну порядку виготовлення та видачі автомобільних номерів.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров, передає пресслужба відомства.

Так, проєктом закону пропонується передати виготовлення номерних знаків для транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації, та номерних знаків для разових поїздок суб’єктам господарювання.

За його словами, наразі Головний сервісний центр МВС щороку проводить тендерну процедуру щодо замовлення, виготовлення та закупівлі номерних знаків на авто. Потім закуплені автономери передає до регіональних сервісних центрів МВС, які, своєю чергою, передають їх до територіальних сервісних центрів МВС. Така процедура вкрай громіздка та економічно невигідна.

Зараз під час реєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС власник отримує:

свідоцтво про реєстрацію ТС;

номерний знак з числа наявних у цьому сервісному центрі МВС.

Після ухвалення законопроєкту:

під час реєстрації або перереєстрації автовласник отримуватиме лише свідоцтво про реєстрацію ТС, в якому зазначатиметься обраний ним номерний знак. Номерний знак у сервісному центрі МВС не видаватиметься.

автономер автовласник замовлятиме в тому місці, яке має право виготовляти його за державним стандартом.

«Наша ініціатива дає можливість громадянам на свій розсуд обирати комбінації номерних знаків, які є у вільному доступі, а не лише ті, які є в сервісному центрі МВС», – пояснив Гончаров.

Тепер цей законопроєкт мають підтримати народні депутати.

«Передача суб’єктам господарювання функції виготовлення номерних знаків сприятиме економії державних коштів та спрощенню процедури надання адміністративних послуг, адже власник авто сам матиме можливість зайти в Електронний кабінет водія, знайти вільний номер та забронювати його. Крім того, передача даної функції суб’єктам господарювання сприятиме розвитку малого бізнесу», – зазначають в пресслужбі МВС.