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    В Україні – новий лідер автомобільного ринку

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    Kia Sportage - найпопулярніший автомобіль в Україні - В Україні – новий лідер автомобільного ринку
    Kia Sportage - найпопулярніший автомобіль в Україні
    фото з відкритих джерел

    У листопаді улюбленим автомобільним брендом українців стала корейська Kia. Тоді як раніше за це звання традиційно боролися Toyota та Renault

    За багато років в Україні з’явився новий лідер автомобільного ринку. У листопаді улюбленим автомобільним брендом українців стала корейська Kia. Тоді як раніше за це звання традиційно боролися Toyota та Renault. Про це свідчать дані асоціації «Укравтопром».

    У останній місяць осені продажі Kia в Україні зросли у 2,5 рази. Вочевидь, компанії вдалося скористатися дефіцитом нових автомобілів у конкурентів.

    Покращила свою торішню позицію і японська Toyota, в заліку якої 974 авто.

    На третій позиції – Renault, реєстрації автомобілів якої впали на чверть до 882 шт.

    Китайська Chery, яка рік тому була лише у другій десятці, піднялася на четверте місце, збільшивши продажі майже у чотири рази – до 612 авто.

    Попит на автомобілі Mitsubishi зріс удвічі – до 494 шт.

    Також до топ-10 місяця увійшли такі марки:

    • Hyundai – 439 шт;
    • Nissan – 431 шт;
    • Peugeot – 384 шт;
    • BMW – 348 шт;
    • Suzuki – 287 шт.

    Титул бестселера серед нових легкових автомобілів у листопаді дістався кросоверу Kia Sportage.

    Загалом з початку року українці поставили на облік 92,7 тис. нових легкових автомобілів, що на 23% більше, ніж за аналогічний період 2020 року і майже на 9% перевищило річний результат минулого року.

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    В Україні – новий лідер автомобільного ринку