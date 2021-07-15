В Україні подешевшає розмитнення «газових» автомобілів. Що треба знати покупцям

В Україні подешевшає розмитнення автомобілів, що працюють на метані / Фото з відкритих джерел

В Україну можна буде ввозити без сплати податків автомобілі, що працюють на газі. Але не всі

В Україну без сплати податку на додану вартість, який складає 20%, можна буде ввозити не лише електромобілі. Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє без сплати ПДВ ввозити автомобілі, що працюють на газі. Щоправда, в документі мова йде не про всі автомобілі з ГБО.

Згідно з документом, до 1 січня 2026 року звільняються від податків на додану вартість операції з поставки нових транспортних засобів, оснащених двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, що працюють виключно на стиснутому природному газі метані, зрідженому природному газі метані або біогазі.

Тобто, в законі мова йде виключно про метан та біогаз (метан з додаванням біомаси).

«Україна має великі запаси метану, таким чином ми зменшимо імпорт палива і зміцнимо енергонезалежність держави», - так прокоментував важливість закону народний депутат Роберт Горварт.

Також в документі прописані норми, які стимулюватимуть виробництво «газового» транспорту в Україні. Підприємства, що вироблятимуть такий транспорт, звільнять від сплати ПДВ та податку на прибуток.