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    В Україні подешевшає розмитнення «газових» автомобілів. Що треба знати покупцям

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    В Україні подешевшає розмитнення автомобілів, що працюють на метані / Фото з відкритих джерел - В Україні подешевшає розмитнення «газових» автомобілів. Що треба знати покупцям
    В Україні подешевшає розмитнення автомобілів, що працюють на метані / Фото з відкритих джерел

    В Україну можна буде ввозити без сплати податків автомобілі, що працюють на газі. Але не всі

    В Україну без сплати податку на додану вартість, який складає 20%, можна буде ввозити не лише електромобілі. Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє без сплати ПДВ ввозити автомобілі, що працюють на газі. Щоправда, в документі мова йде не про всі автомобілі з ГБО.

    Згідно з документом, до 1 січня 2026 року звільняються від податків на додану вартість операції з поставки нових транспортних засобів, оснащених двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, що працюють виключно на стиснутому природному газі метані, зрідженому природному газі метані або біогазі.

    Тобто, в законі мова йде виключно про метан та біогаз (метан з додаванням біомаси).

    «Україна має великі запаси метану, таким чином ми зменшимо імпорт палива і зміцнимо енергонезалежність держави», - так прокоментував важливість закону народний депутат Роберт Горварт.

    Також в документі прописані норми, які стимулюватимуть виробництво «газового» транспорту в Україні. Підприємства, що вироблятимуть такий транспорт, звільнять від сплати ПДВ та податку на прибуток.

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    Теги: Верховна Рада ПДВ транспорт
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    В Україні подешевшає розмитнення «газових» автомобілів. Що треба знати покупцям