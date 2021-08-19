В Україні стартували продажі розкішного електромобіля (відео, фото)

Оголошено українські ціни преміального електричного кросовера BMW iX3

В Україні стартували продажі чергового електромобіля. Цього разу українцям запропонували люксовий електричний кросовер BMW iX3. Стартова вартість новинки – 1,97 мільйона гривень.

До України дісталася вже оновлена версія iX3. Кросовер отримав незначні зміни інтер’єру та екстер’єру. А ось технічна «начинка» осталася незмінною.

У салоні встановлено нове рульове колесо, більший дисплей інформаційно-розважальної системи. Крім цього, дизайнери попрацювали над архітектурою передньої панелі і центрального тунелю, переоформили дефлектори повітроводів і фізичні елементи управління, включаючи важіль селектора передач.

Силову установку оновлення не торкнулося: iX3 як і раніше оснащується електричним мотором, який видає 286 кінських сил і 400 Нм. Ємність батареї – 80 кіловат-годин, яка підтримує зарядку потужністю до 150 кіловат, що дозволяє заряджати електрокар від 10 до 80 відсотків приблизно за пів години.

Запас ходу за циклом WLTP – до 460 кілометрів.