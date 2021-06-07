Українці відмовляються від електромобілів

В травні продажі електричних автомобілів в Україні впали на третину

Українці раптово почали втрачати інтерес до електромобілів. Як свідчить статистика від асоціації «Укравтопром», у травні продажі нових та вживаних електрокарів в Україні впали більш ніж на третину.

Причини падіння продажів не пояснюються. Але можна припустити, що інтерес українців до електричних моделей впав через обіцяне подорожчання вживаних імпортних автомобілів, у тому числі і електричних, які завозяться із США.

Справа в тому, що левова частка електрокарів, які потрапляють на український ринок, це моделі з пробігом із Америки. Зазвичай, це навіть машини після аварії. Тобто, так звані, битки.

Такі електромобілі користувалися попитом завдяки невисокій ціні. Але, як повідомляв «Главком.Техно», останнім часом попит на вживані автомобілі почав зростати й в США. А за ним почали підтягуватися і ціни.

Так, наприклад, в квітні ціни на вживані авто в США зросли на 5%. А з квітня минулого року середньостатистичний автомобіль з пробігом подорожчав на 30%. Причому в ціні зросли навіть неліквідні і несправні машини, які зазвичай продаються з дисконтом.

Продавці вживаних авто стверджують, що таких високих цін на транспортні засоби в США не було останні 20 років.