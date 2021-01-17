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    Авто

    В Україні вперше дебютує електромобіль Opel

    • Віталій Єрмаков
    • Розсилка
    Opel Mokka-e - В Україні вперше дебютує електромобіль Opel
    Opel Mokka-e

    У 2021 році в Україні почнуться продажі першого електричного кросовера Opel

    Цього року в Україні стартують продажі Opel Mokka-e – першого електричного кросовера марки. Про це «Главкому» повідомили в місцевому представництві німецької компанії.

    Mokka-e укомплектували тією ж силовою установкою, що й Peugeot e-2008. Це означає, що електромобіль має один мотор потужністю 136 кінських сил. Двигун живиться від батареї ємністю 50 кіловат-годин, яка дозволяє проїжджати на одному заряді близько 320 кілометрів.

    Салон Opel Mokka-e
    Салон Opel Mokka-e

    Зарядити батарею на 80% можна приблизно за пів години. Але, зрозуміло, що для цього знадобиться потужна зарядка.

    Салон Mokka виглядає не настільки футуристично, як в Peugeot. Але він теж справляє враження завдяки величезним екранам цифрової приладової панелі та мультимедійної системи, які об’єднали в один блок.

    В цілому цього року в Україні дебютує рекордна кількість електричних моделей. Які саме електрокари з’являться на українському ринку – дивиться в ексклюзивному матеріалі «Главкома» за цим посиланням.

    Теги: Електромобілі
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