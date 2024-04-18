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Паркування у Києві знову стане платним

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Паркування у Києві знову стане платним
Паркування на муніципальних майданчиках буде платне в будні з 08:00 до 22:00
фото з відкритих джерел

Оплату паркування у столиці відновлено за рішенням суду

У Києві з понеділка, 22 квітня, паркування автомобілів стане платним. Оплатити паркування можна буде в застосунку «Київ Цифровий». Про це повідомляє КМДА.

Паркування на муніципальних майданчиках буде платне лише в будні з 08:00 до 22:00. В інший час у будні та протягом дня в суботу й неділю паркування безкоштовне.

Вартість паркування залежить від зони міста і становить:

  • 1 зона, центральні вулиці навколо вул. Хрещатик – 35 грн/год;
  • 2 зона, великий центр від Шулявки до Печерська – 25 грн/год;
  • 3 зона, решта міста – 5 грн/год.

Щоб оплатити послугу через мобільний застосунок, на початку паркування необхідно:

  1. вибрати «Сервіси водія»
  2. далі «Погодинне паркування»;
  3. вибрати номер авто з переліку або вказати його;
  4. самостійно вибрати адресу і номер паркувального майданчика зі списку або він автоматично визначиться за геолокацією;
  5. натиснути «Почати паркування»;
  6. натиснути «Завершити паркування» щойно авто залишить паркінг. Після цього користувач може перейти до «Оплати паркування».

Паркування можна оплатити карткою, через Apple Pay чи Google Pay.

«Звертаємо увагу, що на муніципальних паркінгах не приймають оплату готівкою. Саме оплата в міському застосунку – це офіційна оплата, що надходить у бюджет Києва та спрямовується на відновлення інфраструктури міста під час воєнного стану. Під час повітряної тривоги інспектори з паркування не штрафують водіїв і не здійснюють евакуацію автомобілів, тому не ігноруйте сповіщення про тривогу, які також надходять у «Київ Цифровий», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у столиці тимчасово було призупинено оплату паркування на майданчиках КП «Київтранспарксервіс» через юридичні процедури з оновлення договорів.

До слова, з 24 липня 2023 року у Києві було повернуто плату за паркування на муніципальних майданчиках.

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Теги: Київ столиця транспорт автомобіль

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