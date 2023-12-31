З 1 січня на дорогах запрацюють ще 50 камер, які фіксують порушення ПДР: де саме
Загалом в Україні працюватимуть 265 приладів контролю
З 1 січня на українських дорогах почнуть працювати ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень правил дорожнього руху. Загалом в Україні працюватимуть 265 камер. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
З його слів, 19 комплексів працювали до повномасштабного вторгнення і наразі відновлять свою роботу, а ще 31 прилад контролю запрацює вперше.
Місто Київ:
- просп. Броварський/ст. м. Лівобережна. Напрямок спрямування приладу – ст. м. Лівобережна.
Київська область:
- Бориспіль, вул. Броварська, 1-А. Напрямок спрямування приладу – вул. Глібова;
- Бориспіль, вул. Київський шлях, 2-Б. Напрямок спрямування приладу – вул. Чумацька;
- на 28 км+342 автодороги М-01. Напрямок спрямування приладу – м. Київ;
- на 28 км+342 автодороги М-01. Напрямок спрямування приладу – м. Чернігів;
- на 35 км+352 автодороги М-05. Напрямок спрямування приладу – с. Велика Солтанівка;
- на 28 км+450 автодороги М-05. Напрямок спрямування приладу – с. Віта-Поштова;
- на 46 км+050 автодороги М-06. Напрямок спрямування приладу – с. Калинівка.
Дніпропетровська область:
- Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 14. Напрямок спрямування приладу – вул. Виноградна;
- Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 14 (навпроти). Напрямок спрямування приладу – вул. Співдружності.
Миколаївська область:
- Миколаїв, просп. Героїв України, 9-Т. Напрямок спрямування приладу – пров. Парковий;
- Миколаїв, просп. Героїв України, 55. Напрямок спрямування приладу – пров. Київський;
- Миколаїв, вул. Велика Морська, 13. Напрямок спрямування приладу – Одеське шосе;
- Миколаїв, просп. Центральний, 96. Напрямок спрямування приладу – вул. Садова;
- Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-А. Напрямок спрямування приладу – вул. Прибузька;
- Миколаїв, просп. Богоявленський, 55/2. Напрямок спрямування приладу – вул. Виноградна;
- Миколаїв, просп. Героїв України, 9-Т. Напрямок спрямування приладу – вул. Пушкінська;
- Миколаїв, просп. Героїв України, 20. Напрямок спрямування приладу – Київське шосе;
- Миколаїв, просп. Центральний, 160. Напрямок спрямування приладу – Херсонське шосе;
- Миколаїв, просп. Богоявленський, 125. Напрямок спрямування приладу – вул. Старофортечна;
- Миколаїв, просп. Богоявленський, 140. Напрямок спрямування приладу – вул. 295-ї Стрілецької Дивізії;
- на 294 км+260 автодороги М-05. Напрямок спрямування приладу – с. Мазурове.
Полтавська область:
- Полтава, вул. Європейська, 108. Напрямок спрямування приладу – вул. Раїси Кириченко;
- Полтава, вул. Решетилівська, 32. Напрямок спрямування приладу – у напрямку вул. Героїв-пожежних;
- на 30 км+459 автодороги М-22. Напрямок спрямування приладу – м. Полтава.
Чернігівська область:
- Чернігів, вул. Івана Мазепи, 58. Напрямок спрямування приладу – вул. Музична;
- Чернігів, вул. Івана Мазепи, 55. Напрямок спрямування приладу – просп. Перемоги;
- Чернігів, просп. Миру, 192. Напрямок спрямування приладу – вул. Рятувальників;
- Чернігів, вул. Жабинського, 2-Б (навпроти). Напрямок спрямування приладу – вул. Старобілоуська;
- Чернігів, вул. Козацька, 22 (навпроти). Напрямок спрямування приладу – вул. Інструментальна;
- на 113 км+864 автодороги М-01. Напрямок спрямування приладу – м. Київ.
Вінницька область:
- на 417 км+815 автодороги М-30. Напрямок спрямування приладу – с. Чаульське;
- на 294 км+567 автодороги М-21. Напрямок спрямування приладу – м. Житомир;
- на 294 км+619 автодороги М-21. Напрямок спрямування приладу – м. Вінниця.
Волинська область:
- на 97 км+990 автодороги Н-22. Напрямок спрямування приладу – вул. Лісна.
Житомирська область:
- на 190 км+150 автодороги М-21. Напрямок спрямування приладу – м. Бердичів.
- на 247 км+134 автодороги М-06. Напрямок спрямування приладу – м. Київ.
Закарпатська область:
- на 226 км+887 автодороги Н-13. Напрямок спрямування приладу – м. Ужгород.
Івано-Франківська область:
- на 322 км+566 автодороги Н-09. Напрямок спрямування приладу – вул. Богдана Хмельницького;
- на 120 км+854 автодороги Н-10. Напрямок спрямування приладу – м. Івано-Франківськ;
- на 124 км+050 автодороги Н-10. Напрямок спрямування приладу – с. Отинія;
- на 66 км+610 автодороги Н-10. Напрямок спрямування приладу – с. Пійло.
Львівська область:
- Львів, вул. Стрийська, 35. Напрямок спрямування приладу – вул. Івана Чмоли;
- на 66 км+283 автодороги М-09. Напрямок спрямування приладу – с. Ясенівці;
- на 447 км+803 автодороги М-06. Напрямок спрямування приладу – м. Броди;
- на 3 км+064 автодороги Н-17. Напрямок спрямування приладу – м. Луцьк;
- на 4 км+898 автодороги Н-17. Напрямок спрямування приладу – м. Луцьк.
Одеська область:
- на 96 км+449 автодороги М-15. Напрямок спрямування приладу – с. Монаші;
- на 120 км+354 автодороги М-15. Напрямок спрямування приладу – с. Михайлівка;
- на 364 км+792 автодороги М-05. Напрямок спрямування приладу – м. Одеса.
Як відомо, ще у червні 2020 року в Києві запрацювали перші 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Загалом по всій Україні тоді обіцяли встановити 700 таких систем. У МВС казали, що помічають тенденцію до зниження кількості порушень, зафіксованих автоматично. Так, за рік функціонування системи кількість порушень знизилася в 10 разів, а кількість ДТП у цих місцях зменшилася втричі.
Відповідальність за порушення статті 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості) Кодексу України про адміністративні правопорушення, за перевищення швидкості більш як на 20 км/год передбачений штраф 340 грн, а якщо на понад 50 км/год – 1700 грн.
Нагадаємо, у «Дії» тимчасово не працюватимуть послуги для водіїв. Причиною є підвищення тарифів на адмінпослуги для водіїв. Українців закликали заздалегідь спланувати заміну посвідчення перереєстрацію авто.
Як відомо, восени Кабмін оновив правила дорожнього руху для водіїв.
Коментарі — 0