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З 1 січня на дорогах запрацюють ще 50 камер, які фіксують порушення ПДР: де саме

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
З 1 січня на дорогах запрацюють ще 50 камер, які фіксують порушення ПДР: де саме
За перевищення швидкості більш як на 20 км/год передбачений штраф 340 грн, а якщо на понад 50 км/год – 1700 грн
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Загалом в Україні працюватимуть 265 приладів контролю

З 1 січня на українських дорогах почнуть працювати ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень правил дорожнього руху. Загалом в Україні працюватимуть 265 камер. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

З його слів, 19 комплексів працювали до повномасштабного вторгнення і наразі відновлять свою роботу, а ще 31 прилад контролю запрацює вперше.

Місто Київ:

  • просп. Броварський/ст. м. Лівобережна. Напрямок спрямування приладу – ст. м. Лівобережна.

Київська область:

  • Бориспіль, вул. Броварська, 1-А. Напрямок спрямування приладу – вул. Глібова;
  • Бориспіль, вул. Київський шлях, 2-Б. Напрямок спрямування приладу – вул. Чумацька;
  • на 28 км+342 автодороги М-01. Напрямок спрямування приладу – м. Київ;
  • на 28 км+342 автодороги М-01. Напрямок спрямування приладу – м. Чернігів;
  • на 35 км+352 автодороги М-05. Напрямок спрямування приладу – с. Велика Солтанівка;
  • на 28 км+450 автодороги М-05. Напрямок спрямування приладу – с. Віта-Поштова;
  • на 46 км+050 автодороги М-06. Напрямок спрямування приладу – с. Калинівка.

Дніпропетровська область:

  • Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 14. Напрямок спрямування приладу – вул. Виноградна;
  • Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 14 (навпроти). Напрямок спрямування приладу – вул. Співдружності.

Миколаївська область:

  • Миколаїв, просп. Героїв України, 9-Т. Напрямок спрямування приладу – пров. Парковий;
  • Миколаїв, просп. Героїв України, 55. Напрямок спрямування приладу – пров. Київський;
  • Миколаїв, вул. Велика Морська, 13. Напрямок спрямування приладу – Одеське шосе;
  • Миколаїв, просп. Центральний, 96. Напрямок спрямування приладу – вул. Садова;
  • Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-А. Напрямок спрямування приладу – вул. Прибузька;
  • Миколаїв, просп. Богоявленський, 55/2. Напрямок спрямування приладу – вул. Виноградна;
  • Миколаїв, просп. Героїв України, 9-Т. Напрямок спрямування приладу – вул. Пушкінська;
  • Миколаїв, просп. Героїв України, 20. Напрямок спрямування приладу – Київське шосе;
  • Миколаїв, просп. Центральний, 160. Напрямок спрямування приладу – Херсонське шосе;
  • Миколаїв, просп. Богоявленський, 125. Напрямок спрямування приладу – вул. Старофортечна;
  • Миколаїв, просп. Богоявленський, 140. Напрямок спрямування приладу – вул. 295-ї Стрілецької Дивізії;
  • на 294 км+260 автодороги М-05. Напрямок спрямування приладу – с. Мазурове.

Полтавська область:

  • Полтава, вул. Європейська, 108. Напрямок спрямування приладу – вул. Раїси Кириченко;
  • Полтава, вул. Решетилівська, 32. Напрямок спрямування приладу – у напрямку вул. Героїв-пожежних;
  • на 30 км+459 автодороги М-22. Напрямок спрямування приладу – м. Полтава.

Чернігівська область:

  • Чернігів, вул. Івана Мазепи, 58. Напрямок спрямування приладу – вул. Музична;
  • Чернігів, вул. Івана Мазепи, 55. Напрямок спрямування приладу – просп. Перемоги;
  • Чернігів, просп. Миру, 192. Напрямок спрямування приладу – вул. Рятувальників;
  • Чернігів, вул. Жабинського, 2-Б (навпроти). Напрямок спрямування приладу – вул. Старобілоуська;
  • Чернігів, вул. Козацька, 22 (навпроти). Напрямок спрямування приладу – вул. Інструментальна;
  • на 113 км+864 автодороги М-01. Напрямок спрямування приладу – м. Київ.

Вінницька область:

  • на 417 км+815 автодороги М-30. Напрямок спрямування приладу – с. Чаульське;
  • на 294 км+567 автодороги М-21. Напрямок спрямування приладу – м. Житомир;
  • на 294 км+619 автодороги М-21. Напрямок спрямування приладу – м. Вінниця.

Волинська область:

  • на 97 км+990 автодороги Н-22. Напрямок спрямування приладу – вул. Лісна.

Житомирська область:

  • на 190 км+150 автодороги М-21. Напрямок спрямування приладу – м. Бердичів.
  • на 247 км+134 автодороги М-06. Напрямок спрямування приладу – м. Київ.

Закарпатська область:

  • на 226 км+887 автодороги Н-13. Напрямок спрямування приладу – м. Ужгород.

Івано-Франківська область:

  • на 322 км+566 автодороги Н-09. Напрямок спрямування приладу – вул. Богдана Хмельницького;
  • на 120 км+854 автодороги Н-10. Напрямок спрямування приладу – м. Івано-Франківськ;
  • на 124 км+050 автодороги Н-10. Напрямок спрямування приладу – с. Отинія;
  • на 66 км+610 автодороги Н-10. Напрямок спрямування приладу – с. Пійло.

Львівська область:

  • Львів, вул. Стрийська, 35. Напрямок спрямування приладу – вул. Івана Чмоли;
  • на 66 км+283 автодороги М-09. Напрямок спрямування приладу – с. Ясенівці;
  • на 447 км+803 автодороги М-06. Напрямок спрямування приладу – м. Броди;
  • на 3 км+064 автодороги Н-17. Напрямок спрямування приладу – м. Луцьк;
  • на 4 км+898 автодороги Н-17. Напрямок спрямування приладу – м. Луцьк.

Одеська область:

  • на 96 км+449 автодороги М-15. Напрямок спрямування приладу – с. Монаші;
  • на 120 км+354 автодороги М-15. Напрямок спрямування приладу – с. Михайлівка;
  • на 364 км+792 автодороги М-05. Напрямок спрямування приладу – м. Одеса.

Як відомо, ще у червні 2020 року в Києві запрацювали перші 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Загалом по всій Україні тоді обіцяли встановити 700 таких систем. У МВС казали, що помічають тенденцію до зниження кількості порушень, зафіксованих автоматично. Так, за рік функціонування системи кількість порушень знизилася в 10 разів, а кількість ДТП у цих місцях зменшилася втричі.

Відповідальність за порушення статті 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості) Кодексу України про адміністративні правопорушення, за перевищення швидкості більш як на 20 км/год передбачений штраф 340 грн, а якщо на понад 50 км/год – 1700 грн.

Нагадаємо, у «Дії» тимчасово не працюватимуть послуги для водіїв. Причиною є підвищення тарифів на адмінпослуги для водіїв. Українців закликали заздалегідь спланувати заміну посвідчення перереєстрацію авто.

Як відомо, восени Кабмін оновив правила дорожнього руху для водіїв.

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Теги: ПДР водій

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