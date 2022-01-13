Влада посилює контроль за пальним. Уряд слідкуватиме за заправками

Кабмін запровадив щоденний моніторинг цін на пальне, обґрунтованість яких потім перевірятимуть

Заправки в Україні потрапили під пильний контроль. Відтепер влада відстежуватиме ціни на пальне в мережах АЗС щоденно. Про це повідомляє видання Enkorr із посиланням на постанову уряду.

За щоденне відстеження цін на заправках відповідатиме Державна служба статистики. Вона слідкуватиме за вартістю тих видів пального як:

бензин А-95;

дизельне пальне;

скраплений газ.

Отримані дані Держстат має надсилати до Міністерства економіки. Останнє аналізуватиме ціни, а потім звітуватиме уряду.

Мінекономіки також має створити міжвідомчі групи за товарно-галузевим принципом із залученням представників профільних відомств та асоціацій. І, як мінімум, один раз на три місяці проводити спільні засідання щодо стану ринків відповідних товарів.

На цих засіданнях мають вирішувати, як стабілізувати ціни, якщо у тому є потреба.

Уряд взяв під свій контроль ринок нафтопродуктів минулого року: 15 травня Кабмін ввів державне регулювання цін на пальне. До закінчення карантину в Україні діє гранична торговельна надбавка на бензини та дизель.

Незважаючи на це, пальне в Україні продовжує дорожчати. Останнє підвищення цін відбулося 5 січня. Тоді, як повідомляв «Главком», деякі мережі підняли цінник на гривню за літр.

Але експерти застерігають: це ще не межа. Вже у середині січня ціни на бензин можуть сягнути рекордного рівня – 33 грн за літр. Детально про це – за посиланням.

Проте, бензин на багатьох заправках лишається далеко не найкращої якості. Про це свідчать перевірки, які проводила влада минулого року. Детально про це «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Також експерти виявили на заправках небезпечний реагент, який може зламати автомобіль. Детально про це – за посиланням.

А ось на питання, чому в Україні таке дороге пальне, відповіла відома мережа АЗС, яка показала, скільки податків закладено в кожному літрі бензину.

Ще одна неприємна новина для водіїв – повернення обов’язкового техогляду. Всі подробиці про це - за посиланням.