Водіїв попередили про подорожчання пального. Оприлюднено нові ціни
Вже вдруге у 2022 році пальне в Україні суттєво подорожчало. Деякі заправки підняли ціни більше ніж на гривню
Вдруге цього року українські заправки суттєво підвищили ціни: 13-14 січня в деяких мережах пальне подорожчало на 1,3 грн за літр. Про це повідомляє Консалтингова група «А-95».
На станціях мережі Shell бензини подорожчали на 90-95 коп.:
- А-92 – до 32,39 грн/л;
- бензин А-95 – до 32,92 грн/л.
Ціна дизелю зросла на 1,34 грн – до 32,16 грн/л.
Бензини у мережі SOCAR подорожчали приблизно на гривню.
На UPG бензини подорожчали на гривню, дизель – на 1,3 грн. Так, ціна збільшилася:
- на А-95 – до 31,30 грн/л;
- на А-92 – до 31,90 грн/л;
- на дизель – до 29,90 грн/л.
У мережі «Авантаж 7» на 50 коп. зросли ціни на бензин:
- А-95 – до 28,95 грн/л;
- А-92 – до 29,95 грн/л.
Мережі AMIC, «Паралель», «Автотранс», «Автопорт», Prime, Chipo, Mango та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,2-1,3 грн/л.
Як зросли ціни на пальне в Україні 13-14 січня, грн/л
|Мережа
|А-95
|ДТ
|ОККО
|32,92
|32,16
|WOG
|32,92
|32,16
|Авіас
|30,95
|30,00
|Укрнафта
|31,00
|30,00
|AMIC
|31,80
|31,13
|Shell
|32,92
|32,16
|SOCAR
|32,92
|33,98
|БРСМ-Нафта
|30,08
|28,75
|KLO
|31,39
|30,05
|Паралель
|32,90
|34,50
|Автотранс
|32,48
|31,98
|UPG
|31,90
|29,90
|Рур груп
|32,89
|31,99
|Prime
|32,00
|29,10
|Chipo
|31,44
|30,13
|Укр-Петроль
|29,70
|28,80
|Укргазвидобування
|31,40
|30,60
|Авантаж 7
|29,95
|28,35
|Marshal
|29,80
|27,90
|Mango
|30,79
|29,69
|Motto
|29,89
|28,60
|Середня
|31,50
|30,64
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