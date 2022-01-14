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    Водіїв попередили про подорожчання пального. Оприлюднено нові ціни

    •  glavcom.ua
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    В Україні дорожчає пальне - Водіїв попередили про подорожчання пального. Оприлюднено нові ціни
    В Україні дорожчає пальне
    фото: glavcom.ua

    Вже вдруге у 2022 році пальне в Україні суттєво подорожчало. Деякі заправки підняли ціни більше ніж на гривню

    Вдруге цього року українські заправки суттєво підвищили ціни: 13-14 січня в деяких мережах пальне подорожчало на 1,3 грн за літр. Про це повідомляє Консалтингова група «А-95».

    На станціях мережі Shell бензини подорожчали на 90-95 коп.:

    • А-92 – до 32,39 грн/л;
    • бензин А-95 – до 32,92 грн/л.

    Ціна дизелю зросла на 1,34 грн – до 32,16 грн/л.

    Бензини у мережі SOCAR подорожчали приблизно на гривню.

    На UPG бензини подорожчали на гривню, дизель – на 1,3 грн. Так, ціна збільшилася:

    • на А-95 – до 31,30 грн/л;
    • на А-92 – до 31,90 грн/л;
    • на дизель – до 29,90 грн/л.

    У мережі «Авантаж 7» на 50 коп. зросли ціни на бензин:

    • А-95 – до 28,95 грн/л;
    • А-92 – до 29,95 грн/л.

    Мережі AMIC, «Паралель», «Автотранс», «Автопорт», Prime, Chipo, Mango та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,2-1,3 грн/л.

    Як зросли ціни на пальне в Україні 13-14 січня, грн/л

    Мережа А-95 ДТ
    ОККО 32,92 32,16
    WOG 32,92 32,16
    Авіас 30,95 30,00
    Укрнафта 31,00 30,00
    AMIC 31,80 31,13
    Shell 32,92 32,16
    SOCAR 32,92 33,98
    БРСМ-Нафта 30,08 28,75
    KLO 31,39 30,05
    Паралель 32,90 34,50
    Автотранс 32,48 31,98
    UPG 31,90 29,90
    Рур груп 32,89 31,99
    Prime 32,00 29,10
    Chipo 31,44 30,13
    Укр-Петроль 29,70 28,80
    Укргазвидобування 31,40 30,60
    Авантаж 7 29,95 28,35
    Marshal 29,80 27,90
    Mango 30,79 29,69
    Motto 29,89 28,60
    Середня 31,50 30,64

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    Теги: бензин АЗС пальне дизельне пальне
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    Водіїв попередили про подорожчання пального. Оприлюднено нові ціни