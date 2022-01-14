Водіїв попередили про подорожчання пального. Оприлюднено нові ціни

Вже вдруге у 2022 році пальне в Україні суттєво подорожчало. Деякі заправки підняли ціни більше ніж на гривню

Вдруге цього року українські заправки суттєво підвищили ціни: 13-14 січня в деяких мережах пальне подорожчало на 1,3 грн за літр. Про це повідомляє Консалтингова група «А-95».

На станціях мережі Shell бензини подорожчали на 90-95 коп.:

А-92 – до 32,39 грн/л;

бензин А-95 – до 32,92 грн/л.

Ціна дизелю зросла на 1,34 грн – до 32,16 грн/л.

Бензини у мережі SOCAR подорожчали приблизно на гривню.

На UPG бензини подорожчали на гривню, дизель – на 1,3 грн. Так, ціна збільшилася:

на А-95 – до 31,30 грн/л;

на А-92 – до 31,90 грн/л;

на дизель – до 29,90 грн/л.

У мережі «Авантаж 7» на 50 коп. зросли ціни на бензин:

А-95 – до 28,95 грн/л;

А-92 – до 29,95 грн/л.

Мережі AMIC, «Паралель», «Автотранс», «Автопорт», Prime, Chipo, Mango та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,2-1,3 грн/л.

Як зросли ціни на пальне в Україні 13-14 січня, грн/л