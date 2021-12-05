Як зміняться ціни на дизельне пальне: експерт дав прогноз

Директор спеціальних проектів у НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев дав прогноз цін на дизельне пальне у грудні

Дизельне має порадувати водіїв найближчим часом. Такий висновок можна зробити зі слів Геннадія Рябцева, який дав прогноз на грудень у коментарі сайту Auto-Consulting.

Рябцев наголосив, що вартість дизельного пального може впасти протягом наступного тижні – від 6 до 12 грудня.

Загалом, на думку експерта, до кінця нинішнього року ми зможемо спостерігати спадний тренд. Тобто, вартість літра дизелю і далі знижуватиметься. Якщо говорити про можливий форс-мажор, то за словами Рябцева, це може бути у випадку падіння курсу гривні.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 25,88 грн за літр, для дизельного пального - 23,27 гривень за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зменшилася на 1,27 грн/літр - для бензину та на 0,56 коп./літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на звичайний бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 30,88 грн/л, на звичайне дизельне пальне – 30,27 грн/л.

Нещодавно влада перевірила якість пального на українських АЗС. Результати виявилися невтішними. Детально про це «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

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