Харківські дорожники купують позашляховик для поганих доріг

ДП «Дороги Харківщини», яке відповідає за якість місцевих доріг, замовило кросовер Skoda Karoq з пакетом «Погані дороги»

Державне підприємство «Дороги Харківщини» 14 червня у системі «Прозорро» оголосило закупівлю автомобіля Skoda Karoq або еквівалента. При цьому підприємство, основним напрямком діяльності якого є «організація будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення», планує придбати комплектацію з пакетом «Погані дороги». Про це повідомляє видання Depo.Харків.

У той же час пакет «Погані дороги» – це свого роду заводський тюнінг автомобіля під умови експлуатації, що відрізняються від тих, під які він проектувався. В пакеті «Погані дороги» найчастіше збільшений дорожній просвіт, посилені основні елементи підвіски, встановлений захист двигуна.

Аукціон запланований на 2 липня 2021 року. Переможець має поставити автомобіль до червня 2022 року.

У документах вказано, що машина має бути щонайменше 2021 року випуску, колір – сірий металік.

Очікувана вартість автомобіля становить 906 тис. грн, тобто замовник обрав Skoda Karoq Scout в конфігурації 2,0 TDI 110 кВт 7-ст. авт. 4×4, яка зараз коштує 910,905 грн.

Державне підприємство «Дороги Харківщини» виступає замовником робіт і балансоутримувачем доріг місцевого значення. Метою діяльності Підприємства є забезпечення розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Харківській області, а також вдосконалення дорожнього господарства Харківської області, підвищення ефективності використання матеріальних, фінансових та інших ресурсів.