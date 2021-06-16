  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Харківські дорожники купують позашляховик для поганих доріг

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кросовер Skoda Karoq 2021 року - Харківські дорожники купують позашляховик для поганих доріг
    Кросовер Skoda Karoq 2021 року
    Фото: Skoda

    ДП «Дороги Харківщини», яке відповідає за якість місцевих доріг, замовило кросовер Skoda Karoq з пакетом «Погані дороги»

    Державне підприємство «Дороги Харківщини» 14 червня у системі «Прозорро» оголосило закупівлю автомобіля Skoda Karoq або еквівалента. При цьому підприємство, основним напрямком діяльності якого є «організація будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення», планує придбати комплектацію з пакетом «Погані дороги». Про це повідомляє видання Depo.Харків.

    У той же час пакет «Погані дороги» – це свого роду заводський тюнінг автомобіля під умови експлуатації, що відрізняються від тих, під які він проектувався. В пакеті «Погані дороги» найчастіше збільшений дорожній просвіт, посилені основні елементи підвіски, встановлений захист двигуна.

    Аукціон запланований на 2 липня 2021 року. Переможець має поставити автомобіль до червня 2022 року.

    У документах вказано, що машина має бути щонайменше 2021 року випуску, колір – сірий металік.

    Очікувана вартість автомобіля становить 906 тис. грн, тобто замовник обрав Skoda Karoq Scout в конфігурації 2,0 TDI 110 кВт 7-ст. авт. 4×4, яка зараз коштує 910,905 грн.

    Державне підприємство «Дороги Харківщини» виступає замовником робіт і балансоутримувачем доріг місцевого значення. Метою діяльності Підприємства є забезпечення розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Харківській області, а також вдосконалення дорожнього господарства Харківської області, підвищення ефективності використання матеріальних, фінансових та інших ресурсів.

    Читайте також:

    Теги: Харків дороги аукціон Skoda Skoda Karoq
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Харківські дорожники купують позашляховик для поганих доріг