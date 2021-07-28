  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    З’явилися перші зображення бюджетної Tesla

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Нова бюджетна Tesla - З’явилися перші зображення бюджетної Tesla
    Нова бюджетна Tesla
    Зображення: carwow

    Оприлюднено перші зображення хетчбека Tesla з цінником менше $25 тисяч

    Нещодавно Tesla офіційно підтвердила появу бюджетної моделі, орієнтованої на європейський ринок. Але вигляд електрокара поки що тримається у таємніці. Британське видання carwow виправило цей недолік.

    Найменша і найдоступніша модель Tesla повинна з’явитись у 2023 році. Ось як вона може виглядати.

    Ексклюзивні рендери від carwow базуються на стилістиці сучасної лінійки моделей Tesla. Якщо лише Ілон Маск не вирішить зробити хетчбек з дизайном Cybertruck, можна вважати, що майбутня новинка виглядатиме приблизно так.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    З’явилися перші зображення бюджетної Tesla
    З’явилися перші зображення бюджетної Tesla

    Наразі про електричний хетчбек Tesla відомо наступне:

    • Офіційно підтверджено плани на випуск хетчбека;
    • Електрокар матиме новий формат акумуляторного блоку;
    • Хетчбек отримає полегшену конструкцію кузову;
    • Запас ходу становитиме 290 кілометрів;
    • Матиме систему автономного управління;
    • Коштуватиме близько 25 тисяч доларів;
    • Має прибути у 2023 році.

    Щоправда, поки неясно, чи відбудеться у 2023 році презентація концепту, серійної моделі, чи мова йде про ринковий дебют.

    Акумулятори хетчбека будуть на 35% компактнішими, але у 6 разів потужнішими, що забезпечить на 16% кращий показник співвідношення ємності до запасу ходу.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

    Джерело: 24 канал

    Теги: Електромобілі Tesla
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    З’явилися перші зображення бюджетної Tesla