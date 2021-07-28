З’явилися перші зображення бюджетної Tesla

Оприлюднено перші зображення хетчбека Tesla з цінником менше $25 тисяч

Нещодавно Tesla офіційно підтвердила появу бюджетної моделі, орієнтованої на європейський ринок. Але вигляд електрокара поки що тримається у таємніці. Британське видання carwow виправило цей недолік.

Найменша і найдоступніша модель Tesla повинна з’явитись у 2023 році. Ось як вона може виглядати.

Ексклюзивні рендери від carwow базуються на стилістиці сучасної лінійки моделей Tesla. Якщо лише Ілон Маск не вирішить зробити хетчбек з дизайном Cybertruck, можна вважати, що майбутня новинка виглядатиме приблизно так.

Наразі про електричний хетчбек Tesla відомо наступне:

Офіційно підтверджено плани на випуск хетчбека;

Електрокар матиме новий формат акумуляторного блоку;

Хетчбек отримає полегшену конструкцію кузову;

Запас ходу становитиме 290 кілометрів;

Матиме систему автономного управління;

Коштуватиме близько 25 тисяч доларів;

Має прибути у 2023 році.

Щоправда, поки неясно, чи відбудеться у 2023 році презентація концепту, серійної моделі, чи мова йде про ринковий дебют.

Акумулятори хетчбека будуть на 35% компактнішими, але у 6 разів потужнішими, що забезпечить на 16% кращий показник співвідношення ємності до запасу ходу.

Джерело: 24 канал