Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Українка розповіла, як у американських школах карають за телефони

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Українка розповіла, як у американських школах карають за телефони
Діти в США ходять до школи без телефонів
фото з відкритих джерел

У США вчителі не оголошують оцінки вголос, а вся інформація надходить лише особисто

Українська мама Любов Жакун, яка нині мешкає у Техасі, розповіла про незвичні шкільні правила в США, що її вразили. Найбільше жінку здивувало те, що в американських школах оцінки учнів є повністю конфіденційними – ніхто не знає результатів інших. Як інформує «Главком», про це українка розповіла в TikTok.

За словами Любові Жакун, вчителі не оголошують оцінки вголос, а вся інформація надходить лише особисто – через електронну пошту або спеціальний додаток. Такі правила, зауважує Жакун, допомагають уникнути приниження або змагання між дітьми.

Ще одна особливість, яка здивувала українку, – сувора заборона мобільних телефонів у школах. Учні не можуть користуватися гаджетами під час навчання, а якщо вчитель помітить смартфон, його одразу вилучають.

«Батьки мають заплатити штраф – від 15 до 25 доларів – щоб повернути телефон. Це правило дійсно працює, діти або не приносять пристрої, або здають їх зранку у спеціальну скриньку», – поділилася жінка.

Українка додає, що система освіти у США побудована на повазі до особистого простору дитини та відповідальності батьків. Зауваження про поведінку не обговорюються публічно – їх отримують лише мама і тато через електронну систему.

На думку українки, такі правила виховують у школярів дисципліну та навички відповідальної поведінки, а також зменшують рівень стресу серед дітей.

Нагадаємо, один із найкращих педагогів України вчить дітей, як пити і не п’яніти. Юрій Пахомов – учитель хімії в Івано-Франківському ліцеї № 24. У 2025 році він потрапив до десятки найкращих педагогів за версією Global Teacher Prize Ukraine, а також переміг у номінації «Вибір українців». Чоловік вчителює з 2011 року. 

Також міністр освіти Австрії Крістоф Відеркер під час Саміту перших леді та джентльменів у Києві заявив, що українські школярі, які навчаються в його країні, вирізняються стійкістю, працьовитістю та високим рівнем критичного мислення.

 

Читайте також:

Теги: телефон штраф навчання школярі правила США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський зустрівся з керівниками американських аналітичних центрів
Зеленський зустрівся з керівниками американських аналітичних центрів у Вашингтоні
Сьогодні, 12:40
Через шатдаун у США більшість працівників ядерного агентства відправлять у вимушену відпустку
Через шатдаун у США більшість працівників ядерного агентства відправлять у вимушену відпустку
Сьогодні, 05:13
Болтон: Я з нетерпінням чекаю на можливість боротися, щоб захистити свої законні дії і викрити зло­­вживання владою
Ексраднику Трампа Джону Болтону висунули кримінальні звинувачення
Вчора, 05:47
Білий дім розкритикував Нобелівську премію миру
Білий дім розкритикував Нобелівську премію миру
10 жовтня, 16:11
Скорочення є частиною масштабної реструктуризації
Масові скорочення в США торкнулися персоналу заводу з виробництва Ozempic
7 жовтня, 14:58
1 жовтня навчання у школах проводиться дистанційно
Негода в Одесі: запроваджено дистанційне навчання
1 жовтня, 12:11
Наслідки удару по Запоріжжю
Росія атакувала Україну безпілотниками: головне за ніч
27 вересня, 05:51
США піднімали винищувачі для перехоплення російських літаків поблизу Аляски
США піднімали винищувачі для перехоплення російських літаків поблизу Аляски
25 вересня, 16:52
Трамп зазначив, що це створює додатковий економічний тиск на Росію
Я розчарований Путіним. Трамп розповів, як планує зупинити війну в Україні
21 вересня, 11:52

Наука та освіта

Українка розповіла, як у американських школах карають за телефони
Українка розповіла, як у американських школах карають за телефони
Яких учителів найбільше не вистачає в школах: відповідь МОН
Яких учителів найбільше не вистачає в школах: відповідь МОН
Українські школи обирають технології «Навігатора»: вітчизняні планшети та цифрові книги стають основою сучасної освіти
Українські школи обирають технології «Навігатора»: вітчизняні планшети та цифрові книги стають основою сучасної освіти
Стефанчук і Гетманцев пропонують нові зарплати для науковців: до 40 тис. грн
Стефанчук і Гетманцев пропонують нові зарплати для науковців: до 40 тис. грн
Названо імена автора та диктора Радіодиктанту національної єдності 2025
Названо імена автора та диктора Радіодиктанту національної єдності 2025
Названо лауреатів Нобелівської премії-2025 з хімії
Названо лауреатів Нобелівської премії-2025 з хімії

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
Сьогодні, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua