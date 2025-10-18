Українка розповіла, як у американських школах карають за телефони

У США вчителі не оголошують оцінки вголос, а вся інформація надходить лише особисто

Українська мама Любов Жакун, яка нині мешкає у Техасі, розповіла про незвичні шкільні правила в США, що її вразили. Найбільше жінку здивувало те, що в американських школах оцінки учнів є повністю конфіденційними – ніхто не знає результатів інших. Як інформує «Главком», про це українка розповіла в TikTok.

За словами Любові Жакун, вчителі не оголошують оцінки вголос, а вся інформація надходить лише особисто – через електронну пошту або спеціальний додаток. Такі правила, зауважує Жакун, допомагають уникнути приниження або змагання між дітьми.

Ще одна особливість, яка здивувала українку, – сувора заборона мобільних телефонів у школах. Учні не можуть користуватися гаджетами під час навчання, а якщо вчитель помітить смартфон, його одразу вилучають.

«Батьки мають заплатити штраф – від 15 до 25 доларів – щоб повернути телефон. Це правило дійсно працює, діти або не приносять пристрої, або здають їх зранку у спеціальну скриньку», – поділилася жінка.

Українка додає, що система освіти у США побудована на повазі до особистого простору дитини та відповідальності батьків. Зауваження про поведінку не обговорюються публічно – їх отримують лише мама і тато через електронну систему.

На думку українки, такі правила виховують у школярів дисципліну та навички відповідальної поведінки, а також зменшують рівень стресу серед дітей.

