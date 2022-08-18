Apple презентує новий iPhone 14 на початку осені

Apple може провести презентацію лінійки iPhone 14 вже 7 вересня

Компанія додасть швидший чіп в iPhone 14 Pro

Техгігант Apple планує 7 вересня провести презентацію нової лінійки iPhone 14 та Apple Watch Series 8. Про це повідомляє Bloomberg.

Стандартний iPhone 14 буде виглядати схожим на iPhone 13, хоча компанія відмовиться від 5,4-дюймової «міні» версії та додасть модель із 6,7-дюймовим екраном. Це вперше, коли Apple випустить iPhone не Pro-версії з дисплеєм такого розміру.

Водночас компанія планує суттєві зміни для лінійки iPhone 14 Pro. Apple позбудеться «чубчика» на екрані і замінить його отвором у формі таблетки для датчиків Face ID і отвором для камери. Компанія також додасть швидший чіп в iPhone 14 Pro, а для звичайних моделей збереже чіп A15 з iPhone 13.

Зазначається, що нові iPhone знаменуватимуть початок осіннього сезону продуктів компанії, який також включатиме кілька нових комп’ютерів Mac, недорогих і високоякісних iPad і три моделі Apple Watch.

При цьому додається, що продажі смартфонів почали падати, оскільки споживачі справляються з інфляцією та хиткою економікою.

Але Apple зазначила, що iPhone добре продавалися в минулому кварталі. Компанія повідомила постачальникам, що не передбачає падіння попиту.

Компанія збирається транслювати захід онлайн, а не проводити особисті зустрічі, продовжуючи підхід, прийнятий на початку пандемії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американська корпорація-виробник техніки Apple припиняє виробляти музичний плеєр iPod. Покупці можуть придбати iPod touch до закінчення техніки на складах.