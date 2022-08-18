Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Apple презентує новий iPhone 14 на початку осені

glavcom.ua
Apple презентує новий iPhone 14 на початку осені
Apple може провести презентацію лінійки iPhone 14 вже 7 вересня
фото ілюстративне

Компанія додасть швидший чіп в iPhone 14 Pro

Техгігант Apple планує 7 вересня провести презентацію нової лінійки iPhone 14  та Apple Watch Series 8. Про це повідомляє Bloomberg.

Стандартний iPhone 14 буде виглядати схожим на iPhone 13, хоча компанія відмовиться від 5,4-дюймової «міні» версії та додасть модель із 6,7-дюймовим екраном. Це вперше, коли Apple випустить iPhone не Pro-версії з дисплеєм такого розміру.

Водночас компанія планує суттєві зміни для лінійки iPhone 14 Pro. Apple позбудеться «чубчика» на екрані і замінить його отвором у формі таблетки для датчиків Face ID і отвором для камери. Компанія також додасть швидший чіп в iPhone 14 Pro, а для звичайних моделей збереже чіп A15 з iPhone 13.

Apple презентує новий iPhone 14 на початку осені фото 1

Зазначається, що нові iPhone знаменуватимуть початок осіннього сезону продуктів компанії, який також включатиме кілька нових комп’ютерів Mac, недорогих і високоякісних iPad і три моделі Apple Watch.

При цьому додається, що продажі смартфонів почали падати, оскільки споживачі справляються з інфляцією та хиткою економікою.

Але Apple зазначила, що iPhone добре продавалися в минулому кварталі. Компанія повідомила постачальникам, що не передбачає падіння попиту.

Компанія збирається транслювати захід онлайн, а не проводити особисті зустрічі, продовжуючи підхід, прийнятий на початку пандемії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американська корпорація-виробник техніки Apple припиняє виробляти музичний плеєр iPod. Покупці можуть придбати iPod touch до закінчення техніки на складах.

Теги: Apple гаджет

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

TikTok збирає масиви конфіденційних даних про користувачів, до яких отримує доступ комуністичний уряд Китаю
Уряд США вимагає у Apple та Google видалити TikTok: деталі
5 липня, 14:10
У новій iOS користувачі дійсно отримають масу можливостей для персоналізації 
Нові шрифти, кольори та унікальний стиль: Apple анонсувала iOS 16
7 червня, 10:50
Покупці можуть придбати пристрій до закінчення техніки на складах
Apple припиняє виробництво легендарного гаджета
11 травня, 13:29

Девайси

Apple презентує новий iPhone 14 на початку осені
Apple презентує новий iPhone 14 на початку осені
Уряд США вимагає у Apple та Google видалити TikTok: деталі
Уряд США вимагає у Apple та Google видалити TikTok: деталі
Як визначити, що комп’ютер або смартфон зламали хакери
Як визначити, що комп’ютер або смартфон зламали хакери
Інженер Google заявив, що у чатботі компанії є ознаки свідомості
Інженер Google заявив, що у чатботі компанії є ознаки свідомості
Євросоюз ухвалив рішення про єдиний роз'єм для гаджетів
Євросоюз ухвалив рішення про єдиний роз'єм для гаджетів
Україна за винагороду залучатиме «білих хакерів»
Україна за винагороду залучатиме «білих хакерів»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Підрозділ капітана Андрія Норова з боєм визволив українське місто
65K
Стаття The Washington Post наробила шуму: чому Зеленський переконував, що РФ не нападе?
55K
«Відповідь буде страшною». Росія відреагувала на нові заяви Банкової про Кримський міст 
49K
Російський депутат попросив Путіна зупинити війну. Кремль відповів
37K
Виплати від міжнародних організацій. Уряд приготував важливі зміни
28K
Замість тисячі слів. Амбасадорка Британії у жовто-блакитних аксесуарах вразила соцмережі

Новини

«Наслідки катастрофи будуть фатальними». Порошенко пояснив американцям, що коять росіяни в Україні
Вчора, 19:37
Депутат парламенту Швейцарії закликав обмежити права РФ у Раді Безпеки ООН
Вчора, 19:27
СБУ встановила деталі підриву Північно-Кримського каналу
Вчора, 14:36
У Маріуполі рашисти тримають у черзі на фільтрацію більше тисячі людей – радник мера
Вчора, 13:55
Розтрощені будинки, вирви у землі: фото наслідків обстрілу Миколаївщини
Вчора, 13:02
В окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух біля лігва рашистів
Вчора, 12:24

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту