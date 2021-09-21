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    Без «чуба» та mini-версії: експерти розповіли про наступний iPhone

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    Новий iPhone має позбутися &laquo;чуба&raquo; - Без «чуба» та mini-версії: експерти розповіли про наступний iPhone

    Новий iPhone має позбутися «чуба»

    Зображення: 9TO5Mac

    Відомий аналітик розповів, якою буде лінійка наступних iPhone, що дебютує у 2022 році

    Не встиг у продажу з’явитися iPhone 13, а експерти вже розповідають про його наступника. За даними аналітика Мінг-Чі Коу, iPone 14 позбавиться «чуба» на екрані. А mini-версію в лінійці замінять іншим смартфоном.

    У звіті повідомляється, що модельний ряд наступного iPhone буде представлено чотирма моделями з двома різними діагоналями екрана. До неї увійдуть:

    • 6,1-дюймові iPhone 14 і iPhone 14 Pro;
    • 6,7-дюймові iPhone 14 Max і iPhone 14 Pro Max.

    iPhone 14 Max стане найбільш доступною моделлю лінійки при стартовій ціні нижче $900 і замінить 5,4-дюймовий Mini.

    У старших Pro-моделях компанія відмовиться від характерного прямокутного вирізу в екрані для фронтальної камери і датчиків Face ID, який у народі називають чубом. Замість нього з’явиться невеликий круглий отвір під фронтальну камеру.

    Також Pro-моделі отримають ширококутну камеру на 48 Мп. Тоді як зараз у новітніх моделях встановлені модулі на 12 Мп.

    Лінійка iPhone 14 вийде в другій половині 2022 року, а в першій половині 2022 року Apple планує оновити 4,7-дюймовий iPhone SE 2020 року. Нова модель збереже колишній дизайн і розміри, але отримає підтримку 5G і поліпшені характеристики.

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    Теги: Apple iPhone 13
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    Без «чуба» та mini-версії: експерти розповіли про наступний iPhone