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Експерт назвав три найкращі ноутбуки для студентів

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Експерт назвав три найкращі ноутбуки для студентів
Під час вибору ноутбука важливо враховувати не лише ціну, а й його характеристики
фото з відкритих джерел

До добірки увійшли моделі з різними операційними системами, обсягом пам'яті та показниками автономності

Редактор розділу з порадами щодо вибору техніки на Tom's Guide Дарраг Мерфі визначив три найкращі ноутбуки для студентів у 2026 році. До списку увійшли Apple MacBook Neo, Lenovo IdeaPad Slim 3x та Dell XPS 13 (2026), які вирізняються вдалим співвідношенням ціни, продуктивності та автономності. Про це повідомляє «Главком» із посилання на Tom's Guide.

За словами оглядача, Apple MacBook Neo є бюджетною моделлю компанії, орієнтованою на студентів. Пристрій оснащений процесором A18 Pro, якого достатньо для роботи з документами, багатозадачності, відеозв’язку, редагування фотографій та невимогливих ігор. Водночас серед недоліків моделі називають відсутність підсвічування клавіатури, підтримки Thunderbolt та 8 ГБ оперативної пам’яті.

Серед ноутбуків на Windows експерт виділив Lenovo IdeaPad Slim 3x. Модель отримала процесор Snapdragon X, 16 ГБ оперативної пам’яті та, за оцінкою оглядача, один із найкращих показників автономності серед бюджетних пристроїв — понад 16 годин роботи. Водночас ноутбук не розрахований на сучасні ігри або ресурсоємні професійні програми.

Ще однією моделлю у списку став Dell XPS 13 (2026). Оглядач відзначив його компактність, невелику вагу та сенсорний дисплей із високою роздільною здатністю. Ноутбук може комплектуватися до 32 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем обсягом до 1 ТБ. Серед мінусів — лише два порти USB-C, відсутність роз’єму для навушників і посередня вебкамера.

Порівняльна таблиця характеристик трьох ноутбуків
Порівняльна таблиця характеристик трьох ноутбуків
Таблиця: «Главком»

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у 2026 році комп'ютери, ноутбуки та інша електроніка можуть подорожчати до 20% через глобальний дефіцит оперативної пам'яті, спричинений стрімким розвитком технологій штучного інтелекту. 

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Теги: студенти технології навчання

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