OpenAI розробила ШІ-гаджет незвичної форми

Пристрій матиме форму кільця та розмір із хокейну шайбу

Компанія-розробниця чат-бота ChatGPT готує до випуску пристрій на основі штучного інтелекту з незвичним дизайном та рухомими елементами, які мають надавати гаджету індивідуальності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Як виглядатиме пристрій

За даними джерел агентства, гаджет матиме форму кільця та розмір приблизно з хокейну шайбу. Фактично він стане розумною колонкою без дисплея, яку розробники хочуть зробити зручною для перенесення по дому однією рукою. Очікується, що ціна новинки перевищить $300.

Компанія планує вивести продукт на новий для себе ринок – запуск заплановано на 2027 рік. Пристрій позиціонуватимуть як комп'ютер на основі штучного інтелекту, здатний допомагати користувачам виконувати різноманітні завдання протягом дня.

Незвичний дизайн має стати головною відмінністю гаджета від сучасних розумних колонок, на ринку яких домінують Amazon та Google, що входить до складу Alphabet. Випуск власного обладнання дає OpenAI й додаткову перевагу: продемонструвати, що компанія не копіює розробки Apple. Між компаніями триває судовий спір щодо звинувачень у незаконному використанні інтелектуальної власності Apple.

Які функції отримає гаджет

За задумом розробників, колонка працюватиме за принципом, схожим на голосовий режим ChatGPT у мобільних застосунках, однак використовуватиме більш досконалі моделі для взаємодії з людьми. OpenAI розраховує, що користувачі звертатимуться до пристрою протягом усього дня.

Гаджет також розробляють із можливістю поступово отримувати більше інформації про власника, щоб адаптувати спілкування до його потреб і з часом взаємодіяти дедалі природніше – подібно до людини.

Новий пристрій з'являється на тлі загострення конкуренції на ринку штучного інтелекту: нещодавно конкурент OpenAI Anthropic випередив компанію за ринковою оцінкою, залучивши рекордний раунд інвестицій. Це підсилює тиск на OpenAI щодо пошуку нових джерел доходу, зокрема через власне обладнання.

Нагадаємо, це не перший апаратний проєкт компанії: раніше OpenAI оголосила про розробку смартфона нового покоління без традиційних застосунків, у якому всі функції виконуватимуться через ШІ-агента.