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Google назавжди вимкне Google Assistant: що зміниться для користувачів

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Google назавжди вимкне Google Assistant: що зміниться для користувачів
Google переводить користувачів Android із Google Assistant на Gemini
фото з відкритих джерел

Після оновлення смартфонів користувачі більше не зможуть повернутися до старого голосового помічника – його повністю замінить Gemini

Відмова від Google Assistant розпочнеться 4 вересня 2026 року та триватиме кілька тижнів. Зміни торкнуться смартфонів, планшетів, смартгодинників на Wear OS, навушників і автомобілів, які використовують Android Auto через мобільні пристрої. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Android Authority

Відключення відбуватиметься поступово протягом кількох тижнів і торкнеться користувачів у всьому світі. Після оновлення повернутися до Google Assistant буде неможливо — команди Hey Google або тривале натискання кнопки живлення запускатимуть лише Gemini.

У Google зазначають, що новий помічник краще розуміє природну мову та може виконувати складніші запити.

Крім смартфонів і планшетів, зміни стосуватимуться смартгодинників на Wear OS, навушників і автомобілів, які використовують Android Auto через мобільні пристрої.

Водночас Google Assistant поки що продовжить працювати на пристроях Google TV, колонках і розумних дисплеях Google Home. Також сервіс залишиться доступним в автомобілях із вбудованою системою Google built-in.

Компанія також повідомила, що Google Assistant тимчасово працюватиме на пристроях, які не відповідають мінімальним технічним вимогам Gemini, або в регіонах, де новий сервіс ще офіційно недоступний.

У Google пояснили, що перехід на Gemini є частиною стратегії компанії з розвитку сервісів на основі штучного інтелекту та пообіцяли забезпечити користувачам плавний перехід на новий голосовий помічник.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Google став офіційним технологічним партнером французького футбольного клубу «Парі Сен-Жермен», за який виступає українець Ілля Забарний. У межах співпраці компанія інтегрує до роботи клубу свій ШІ-помічник Gemini, а також надасть доступ до інших цифрових сервісів.

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Теги: смартфон штучний інтелект Google

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