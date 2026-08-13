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Росія перевірятиме штучний інтелект на «традиційні цінності»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія перевірятиме штучний інтелект на «традиційні цінності»
За результатами перевірки лабораторія має визначити, чи відповідає модель російським «традиційним цінностям»
фото з відкритих джерел

Російська влада хоче не лише контролювати, які запити може виконувати ШІ, а й офіційно визначати, наскільки його відповіді відповідають «традиційним цінностям»

У Росії планують перевіряти моделі штучного інтелекту на відповідність так званим «традиційним духовно-моральним цінностям». Про це пише The Moscow Times, передає «Главком».

Російські розробники мають передавати свої нейромережі до спеціальних випробувальних лабораторій. Там перевірятимуть відповіді моделей, зокрема їхню здатність обходити встановлені обмеження, а також аналізуватимуть архітектуру та механізми фільтрації.

За результатами перевірки лабораторія має визначити, чи відповідає модель російським «традиційним цінностям».

Позитивний висновок стане однією з умов для отримання нейромережею статусу «національної» або «суверенної». Такий статус, зокрема, дозволить брати участь у державних закупівлях і значущих IT-проєктах, а також може відкрити доступ до даних державних інформаційних систем.

Водночас російські IT-компанії домовилися, що перевіряти ШІ зможе не одна визначена організація, а кілька випробувальних лабораторій.

Наприкінці липня Володимир Путін підписав закон про регулювання штучного інтелекту в Росії. Документ передбачає перевірку «суверенних» і «національних» моделей на відповідність російському законодавству та «традиційним цінностям». Порядок проведення такої перевірки має визначити уряд РФ. Наразі відповідні підзаконні акти погоджують Мінцифри, ФСБ та ФСТЕК.

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Теги: штучний інтелект путін

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