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Пов’язана з РФ хакерська група заявила про злам майже 50 компаній

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Пов’язана з РФ хакерська група заявила про злам майже 50 компаній
Cl0p – російськомовне кіберзлочинне угруповання, яке спеціалізується на викраденні даних та вимаганні
фото з відкритих джерел

Серед компаній, які могли постраждати, – Shell, Philips, Fiserv та GE

Хакерське угруповання Cl0p заявило, що викрало великі обсяги даних майже 50 компаній по всьому світу. Серед названих групою цілей – енергетична компанія Shell, виробник електроніки Philips, фінансова компанія Fiserv та General Electric. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Philips підтвердив спробу кібератаки на окремий корпоративний сервер, пов'язаний із внутрішніми даними. Компанія заявила, що її клієнтське середовище не постраждало. У Shell також повідомили про можливий кіберінцидент. Представники компанії разом із фахівцями з кібербезпеки розслідують ситуацію.

Компанії Fiserv та GE заявили, що знають про твердження Cl0p, однак наразі не виявили доказів компрометації даних клієнтів, банківської та платіжної інформації чи персональних даних, але вже запустили процедури реагування на кіберінцидент.

За даними Reuters, Cl0p могла скористатися вразливостями у програмному забезпеченні PTC Windchill та FlexPLM, яке використовують у проєктуванні та виробничих процесах. Про експлуатацію цих вразливостей галузева група Ransom-ISAC попереджала ще 22 липня.

Деякі компанії почали отримувати повідомлення від Cl0p 19–20 липня. За словами фахівця з аналізу кіберзагроз Брендона Парсонса, угруповання у таких атаках зосереджується не на конкретних компаніях, а на вразливостях популярного корпоративного програмного забезпечення.

Cl0p – російськомовне кіберзлочинне угруповання, яке спеціалізується на викраденні даних та вимаганні. Групу пов'язують із російськомовним кіберзлочинним середовищем.

Раніше компанія Microsoft повідомила про нову кібершпигунську кампанію російського хакерського угруповання Midnight Blizzard. За даними корпорації, зловмисники отримують контроль над мережами Wi-Fi у готелях і конференц-центрах, щоб заражати пристрої ділових мандрівників шкідливим програмним забезпеченням.

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Теги: кібератака хакер росіяни

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