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    Девайси

    Фахівці розповіли, чому варто вимикати геолокацію на смартфоні

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    Включена функція геолокації&nbsp;збирає деяку інформацію і передає її на сторонні сервери - Фахівці розповіли, чому варто вимикати геолокацію на смартфоні
    Включена функція геолокації збирає деяку інформацію і передає її на сторонні сервери

    Функцію визначення геолокації потрібно вимикати для безпеки та конфіденційності даних

    Постійно увімкнена функція визначення геолокації – це величезний мінус для безпеки та конфіденційності даних.

    Фахівці радять, якщо власник стільникового телефону не використовує програми, для яких потрібно обов’язково визначати геолокацію, то варто вимикати цю функцію.

    По-перше, вона збирає деяку інформацію і передає її на сторонні сервери. Звичайно, часто ці відомості стосуються пошуку в інтернеті, IP-адреси, перегляду реклами або комерційних пропозицій на різних сайтах. Компаніям подібні відомості необхідні для того, щоб показувати максимально підходящі товари і послуг, при цьому ніхто не гарантує, що на смартфон може бути встановлено програмне забезпечення, яке буде передавати інші дані. Наприклад, домашня адреса, поштовий індекс, номер телефону і т.д. А це вже не виглядає таким нешкідливим, як спочатку здається.

    По-друге, геолокація сильно розряджає акумулятор. Але, як відомо, швидкий розряд АКБ – одна з головних проблем сучасних смартфонів. Так навіщо ж прискорювати цей процес? Звичайно, можна придбати повер-банк або другий акумулятор, так як вони точно не будуть зайвими.

    Однак розумніше і в першому, і в другому випадку просто вимкнути геолокацію. Це позбавить від витоку даних і істотно збільшить час роботи смартфона від однієї зарядки. Тим більше що зробити це можна за кілька секунд, відключивши в настройках відповідну опцію.

    технології смартфон
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