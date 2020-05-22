Відомий сайт столичних новин заявляє про атаку шахраїв



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Відомий сайт столичних новин заявляє про атаку шахраїв

Шахраї в Telegram під украденим назвою «КиевВласть» поширюють домисли і фейки

В соціальній мережі Telegram зареєстрований фейковий канал «КиевВласть». Про це заявила редакція аналітичного інтернет-видання «КиевВласть». Журналісти запевняють, що не мають ніякого відношення до цього Telegram-каналу і радять своїм читачам не довіряти фейкам, вигадкам і домислам, які через нього поширюються.

Шефредактор і співвласник видання Ігор Дармостук наголосив у розмові з «Детектор медіа», що у «КиевВласти» взагалі немає свого телеграм-каналу на цей момент.

Дармостук розповів, що 19 травня у Telegram з'явився канал під назвою «КиевВласть», у якому публікують політичну рекламу та фейки про київських політиків. Він вважає, що запуск цього каналу пов’язаний із майбутніми місцевими виборами.

Крім того, «КиевВласть» повідомила, що має зареєстрований бренд, який захищається законом про авторське право. До цього телеграм-каналу вони не мають жодного стосунку.

Команда видання вже поскаржилася Telegram на цей канал, проте поки що не отримала відповіді. «Telegram ніяк не реагує. Ми поскаржилися на support та на пошту для скарг. Поки жодних реакцій від Telegram не було. Поскаржилися всі три власники торгової марки «КиевВласть», — розповів шефредактор і співвласник видання.

За його словами, власникам інтернет-видання «КиевВласть» у квітні-травні двічі пропонували продати бізнес, але вони не збираються виходити з бізнесу. Дармостук пов’язує останні атаками, з якими стикнулося видання останнім часом, саме з цими пропозиціями.